Розвідка США намагається з'ясувати стан психічного здоров'я Путіна, – CNN

Розвідка США дуже стурбована душевним станом президента Росії Володимира Путіна, який 24 лютого тижня наказав розпочати вторгнення в Україну.

Американські законодавці і колишні високопосадовці, які мають великий досвід роботи в Росії, ознайомилися з даними розвідки. Вони "почали відкрито ставити під сумнів психічну стійкість російського лідера".

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А також публічно припустили, що поведінка глави Кремля стає дедалі більш непостійною та ірраціональною.

Однак розвідка каже, що Кремль залишається тим, що чиновники розвідки називають "жорсткою мішенню" – проникнути туди через традиційне шпигунство неймовірно важко.

Путін в ізоляції

Посилаючись на дані розвідки, один із чиновників повідомив, що Путін повністю ізольований, частково через страх заразитися коронавірусом. Однак не було ще жодної нової комплексної оцінки, яка б вказувала на конкретні зміни в загальному стані здоров'я Путіна.

Зараз він в основному один, повністю відрізаний від більшості своїх радників, ізольований географічно, єдині люди, що розмовляють з ним, – підлабузники, які тільки підживлюють його образу,

– кажуть фахівці.

В американській розвідці вважають, що Путін навіть не прислухається до близьких до нього олігархів. Тоді як раніше мали вони могли частково впливати на ухвалення ним рішень.

Що з психікою у Путіна

На секретному брифінгу для законодавців у понеділок ввечері Авріл Хейнс, директор національної розвідки, сказала, що розвідувальне співтовариство США не має належного уявлення про душевний стан душі Путіна.

Хоча деякі натяки про проблеми від інших посадовців справді були.

Зрештою, розвідка США має ще десятки необроблених звітів щодо Путіна. Вони намагаються з'ясувати, що з ним відбувається, оскільки зараз він поводиться "неврівноважено та емоційно".

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