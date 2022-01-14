Розвідка США попереджала: масштабна кібератака може бути не єдиною загрозою для України

У ніч з 13 на 14 січня, поки українці спали, хакери здійснили кібератаку на державні сайти. Урядові портали на деякий час перестали працювати.

Зранку 14 січня не працювали портали Міністерства охорони здоров'я, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабміну, Дія та інші. Доступу до них не було й з мобільних пристроїв, а ті що відкривались, видавали загрозливе повідомлення.

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СБУ всіх заспокоїла

З огляду на текст погрози, все це нам нібито мало вказувати на те, що до цього причетні поляки. Мало б, але ні. Бо тим, хто знає польську мову, (а таких в Україні достатньо) одразу впадають в очі грубі граматичні помилки.

Переклад схожий на програмний і розрахований на тих, хто не розуміє мову.

Поки правоохоронці та наші кіберфахівці намагалися зрозуміти, чий слід видніється з цих хакерських атак, ми намагалися зрозуміти, скільки часу знадобиться, щоб відновити роботу сайтів.

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У Службі безпеки України вже усіх заспокоїли – витоку персональних даних не було. Тож тепер нібито доведеться перероблювати всю IT-інфраструктуру, на якій базуються поточні державні сайти наново. Вона показала свою вразливість.

Доведеться тепер переходити і на новий хостинг, вводити нові протоколи тощо. До слова, деякі з сайтів вже навіть відновили свою роботу. Зокрема, портал Дія та Міністерство охорони здоров'я. Деякі ще продовжують оговтуватись.

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Міжнародні партнери підтвердили можливість співпраці

Головне, що ми з цього винесли – ці атаки ми можемо пережити, якщо діятимемо єдиним фронтом. Підтвердити або спростувати наші здогадки про країну, з якої здійснювались атаки, може міжнародна взаємодія

До речі, наші міжнародні партнери вже цю можливу співпрацю підтвердили. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вже повідомив, що:

по-перше, кібератакою не здивовані;

по-друге, готові використати для допомоги Києву спеціальний європейський підрозділ зі швидкого реагування на дії хакерів.

Нагадаю, що кількома тижнями раніше американська розвідка попереджала про те, що Росія готує серію атак зокрема й в українському кіберпросторі.

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Першим кроком тоді, за даними США, могли б бути держоргани, що власне і сталося. Також, за інформацією розвідників, Росія може готувати напад на українську енергосистему, про це писали західні ЗМІ.

Тож у нас є час до них підготуватися і їм протидіяти, власне до всього, що може, думає, або хоче заподіяти Росія Україні – ми будемо готові.