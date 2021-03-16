Розвідка США звинуватила Росію у втручанні у вибори президента 2020 року

Американські розвідники заявили про втручання Кремля у президентські вибори 2020 року. За їхніми даними, Росія вела дискредитаційну кампанію проти Джо Байдена.

Для цього Москва використала, зокрема, українських діячів. Таку інформацію оприлюднили у звіті на сайті Управління директора нацрозвідки США.

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У чому звинувачують Росію

У документі мовиться про те, що "операції, спрямовані на очорнення кандидатури Байдена та Демократичної партії, санкціонував Путін".

та Демократичної партії, санкціонував Путін". Крім цього, розвідники запевняють, що водночас Кремль підтримував кандидата-республіканця Дональда Трампа.

Все це, наголосили у звіті, підірвало довіру американців до виборчого процесу та загострило соціально-політичні розбіжності у США.

Іран проти Трампа

Спецслужби США звинувачували Росію у втручанні у вибори й у 2016 році. Тоді кампанія, яку Росія вела на підтримку Трампа, загрожувала йому імпічментом.

Водночас в американській розвідці також заявили, що втрутитися у вибори в їхній країні намагалася не тільки Росія. У цьому також запідозрили Іран.

У США вважають, що Іран здійснював "приховану кампанію впливу". Вона була спрямована проти Дональда Трампа як кандидата на пост президента.

Ніякого втручання з боку Китаю

Розвідка не спостерігала втручання у вибори 2020 року з боку Китаю. Там зауважили, що ця країна прагнула до стабільності у відносинах з США.

"Вони не вважали результати виборів достатньо вигідними для Китаю, аби ризикнути отримати удар у відповідь, якщо їх викриють", – пояснили у звіті.

У звіті зазначили, що іноземним спецслужбам складно маніпулювати виборчими процесами у більшому масштабі.Саме тому про спроби змінити результати голосування, бюлетені американців або ж втрутитися в процес підрахунку голосів не мовиться.