Розвідники окупантів так накивали п'ятами, що згубили взуття
25 березня 2022 , 09:25Читать новость на русском
Українські військові опублікували відео захоплення чергової партії ворожих розвідників.
В полі вдалося піймати трьох ворогів. Четвертому пощастило менше – він помер.
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На опублікованому відео видно жалюгідний стан загарбників. Один з них без взуття. Де він його загубив – достеменно невідомо.
Але українські бійці проявили милосердя, і навіть дали йому одяг, щоб накритися.
Відео полонених окупантів