Розвідники окупантів так накивали п'ятами, що згубили взуття

Українські військові опублікували відео захоплення чергової партії ворожих розвідників.

В полі вдалося піймати трьох ворогів. Четвертому пощастило менше – він помер.

Варте уваги "Тепер йому точно п**да": протитанкісти ЗСУ яскраво знищили російську техніку

На опублікованому відео видно жалюгідний стан загарбників. Один з них без взуття. Де він його загубив – достеменно невідомо.

Але українські бійці проявили милосердя, і навіть дали йому одяг, щоб накритися.

Відео полонених окупантів