Російські топпосадовці заявляють про нібито "готовність до переговорів" з Україною. Разом з тим, гауляйтери й далі закликають до знищення всього українського.

Про це мовиться у звіті Міністерства оборони Великої Британії. Зокрема, там проаналізували заяви колаборанта Дмітрія Рогозіна – так званого "сенатора" окупованої частини Запорізької області.

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У розвідці Британії проаналізували заяви росіян

Хоча російські посадовці заявляють про нібито готовність до "Переговорів", кремлівські посіпаки на окупованих територіях просувають інші наративи. До прикладу, окупант і так званий "сенатор Запорізької області" Дмітрій Рогозін почав закликати "знищувати українськість у зародку". Ба більше, він заявив, що будь-яке перемир'я з Україною – це нібито "вірна смерть" для російських дітей.

Ці коментарі – останні із давньої низки українофобських заяв російських посадовців високого рівня, спрямованих на заперечення і погрози українській ідентичності та культурі,

– наголосили в розвідці.

У британській розвідці додали, що, ймовірно, всередині російської держави багато осіб, які націлені на досягнення максималістичних цілей у війні, включно зі знищенням української культури, ідентичності та держави. Водночас речник Кремля просував наратив про нібито прагнення Росії до переговорів.

Окрім того, в Міноборони Британії нагадали, що у 2017 році російський президент Путін заявляв, що "не всі країни мають суверенітет".