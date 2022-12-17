У розвідці відповіли, чи готує Росія ударну групу для нового повномасштабного наступу

Останніми тижнями все активніше говорять про можливість нового наступу Росії, зокрема з території Білорусі. Цю інформацію прокоментували наш розвідники.

Всі крапки над "і" розставив представник головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Наразі в Головному управлінні розвідки України не бачать ознак формування ударних груп для нового наступу росіян. Але це не означає, що такої загрози немає.

Ні, станом на цей момент ми цього не бачимо (формування ударних груп для нового наступу – 24 канал) і не констатуємо, але це не означає, що такої загрози немає. Якщо така загроза буде, ми володітимемо такою інформацією. На цей час у Росії не готові до нового повномасштабного наступу,

– зазначив Юсов.

Він також зазначив, що Україна вже живе в умовах повномасштабного вторгнення. Тому мовиться не тільки про новий наступ, а й про нові операції у межах цього повномасштабного наступу.

Раніше радник Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що російські окупанти активно готуються зробити щось до річниці початку війни, яка буде вже за 2 місяці. Однак Захід вже попереджає, що цього робити не варто.