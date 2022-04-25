Розв'язувала задачі і любила шоколад: у Японії померла найстаріша жителька планети

У понеділок, 25 квітня, стало відомо про смерть найстарішої жительки планети. Нею була 119-річна японка Кейн Танака.

Жінка народилася 2 січня 1903 року у південно-західному регіоні Фукуока в Японії. Кейн Танака пережила Дві світові війни, а свої останні дні доживала у будинку для людей поважного віку.

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Любила шоколад і настільні ігри

У будинку для людей поважного віку їй подобалося грати в настільні ігри. Не відмовлялася вона й від розв'язування математичних задач. А ще жінка полюбляла газовані напої та шоколад.

У молодості Танака вела підприємницьку діяльність. Вона продавала локшину та тримала магазин рисових тістечок. Вийшла заміж вона у 1922 році. У щасливому шлюбі з Хідео Танаку вона народила чотирьох дітей, а п'яту – усиновила.



Кейн Танака вийшла заміж у 1922 році та народила чотирьох дітей / Фото Wikipedia

Хотіла брати участь в естафеті передачі вогню на Олімпіаді

Жінка планувала скористатися інвалідним візком. З його допомогою вона могла б взяти участь в естафеті передачі вогню на Олімпіаді в Токіо у 2021 році. Але, на жаль, пандемія не дозволила їй цього зробити.

Найстарішою людиною її визнали у 2019 році. Тоді Танаку спитали, в який момент вона була найщасливішою у своєму житті. Вона відповіла, що зараз.

Останнім часом жінка прокидалася вона о 06:00. А після обіду вивчала математику та займалася каліграфією.

Однією з улюблених розваг Кейн є гра в "Отелло". І вона стала експертом у класичній настільній грі, часто перемагаючи персонал будинку відпочинку,

– йдеться у Книзі Рекордів Гіннеса.

Дані Світового банку свідчать про те, що в Японії мешкає найстарше населення світу. Приблизно 28% перейшли позначку у 65 років.

Зазначимо, що найстаршою людиною, яку офіційно перевірили представники Книги Рекордів Гіннеса, була француженка Жанна Луїза Кальман. Вона померла у віці 122 років і 164 днів у 1997 році.

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