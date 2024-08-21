У Чехії закликають перевірити, чи немає впливу Росії в православних церквах країни

Сенат Чехії закликав провести перевірки в православних церквах країни, щоб впевнитися, чи немає загрози впливу Росії. У комітеті з питань безпеки наголосили на свободі віросповідання, яку не можна використовувати для незаконного впливу.

З відповідною заявою виступив голова комітету Павел Фішер. Такі слова пролунали відразу після того, як в Україні заборонили діяльність УПЦ МП.

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У Чехії хочуть перевірити, чи впливає Росія на церкву

Фішер заявив, що уряд Чехії повинен доручити розвідувальним службам перевірити православні церкви країни. Голова комітету наголосив, що це необхідно для того, щоб встановити, чи немає загрози російського впливу.

Свободою віросповідання та об'єднань не можна зловживати для незаконного впливу ворожої іноземної держави. Ми переконані, що небажано, щоб РПЦ в Чеській Республіці або Православна Церква в чеських землях використовувалася для впливу, який здійснює Росія проти інтересів Чехії,

– наголосив він.

Голова комітету з питань безпеки додав, що чинне законодавство не дозволяє державі реагувати на загрози, спричинені зловживанням церквою. Тому Фішер пропонує уряду створити поправку, яка б дала такі повноваження.

Щоб переконати уряд та схилити його до дій, Фішер навів кілька статистичних даних. Так, він наголосив, що російська православна церква в Чехії є філією РПЦ, яка безпосередньо пов'язана з Кремлем. Водночас Православна церква в Чехії незалежна від РПЦ, а також посідає друге місце за кількістю вірян.

Фішер акцентував, що від 2014 року російська православна церква у Чехії опинилася під дедалі більшим впливом російських силових структур.

Водночас міністр культури Чехії закликає також перевірити, чи російська православна церква діє за законом та відповідно до всіх умов. Якщо ж церква порушує законодавство, то Мартін Бакс пропонує заборонити російські православні церкви.

Варто наголосити, що раніше голова МЗС Чехії Ян Ліпавський заявляв, що РПЦ – це частина репресивної машини Кремля. Він наголошував, що це зовсім не про церкву й духовенство, а про черговий інструмент в операціях впливу Росії.