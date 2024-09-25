Церква колишнього РПЦ оскаржує указ про надання Біличанському лісу статусу нацпарку

Церква колишнього РПЦ у Біличанському лісі під Києвом оскаржує в суді президентський указ про приєднання лісу до Голосіївського національного парку.

Про це пише громадська ініціатива "Голка" з посиланням на заяву представників національного парку "Голосіївський".

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Довідково. Біличанський ліс розташований у Святошинському районі столиці. Він допоміг сформувати лінію оборони міста Києва у 2022 році.

Що відомо про указ

Президентський указ, який постановив, що Біличанський ліс поблизу Коцюбинської селищної ради є частиною Києва, має розширити Голосіївський парк та набути статусу національного парку, підписали ще у 2014 році.

Церква, яка була незаконно зведена у 2017 році та підпорядковувалася РПЦ, вирішила оскаржити указ через 10 років, оскільки їй "відомо про порушення її прав у вересні 2024 року,

– ідеться у статті громадських активістів.

Позивач заявив, що "апріорі не міг" дізнатися про порушення своїх прав, оскільки нібито не було зрозуміло, коштом яких земель Біличанського лісу розширили Голосіївський парк, а отже і пропустив строк звернення до суду.

Втім громадська ініціатива наголосила, що зображення зі схемою розширення парку офіційно оприлюднили у 2021 році.



Схема розширення нацпарку "Голосіївський" / Фото "Голки"

Церква підпорядковувалась РПЦ

Імовірно, оскарження указу здійснює Храм святого великомученика Георгія Побідоносця колишнього РПЦвУ, який розташований у Коцюбинському, на межі з Києвом. Лише в березні 2024 року церква перейшла до ПЦУ.

За даними гроадської ініціативи "Голка", церкву встановили незаконно, оскільки у 2008 році ділянку, де вона збудована, передали собі та родичам депутати Коцюбинської селищної ради. Більшість актів прав власності на землю депутатів вже позбавили.

У 2021 році межу нацпарку позначили на кадастровій карті. Після цього Київська облрада затвердила нову схему Київщини, якою захопила частину міста Києва. Згодом депутати облради намагалися змінити це рішення. Тоді забракло голосів – їх не дали депутати “Слуги народу”, пов'язані з Олександром Дубінським, якого судять за державну зраду,

– наголосили активісти.

Втім, попри намагання депутатів у 2024 році Верховний Суд визнав, що Біличанський ліс належить Києву. Тоді ж суд апеляційної інстанції затвердив, що земля під трасою Новобіличі-Ірпінь (Р-30), де й розташований храм – теж є територією Києва.

"Відстоюючи ділянку під церквою, площею 0,2 гектара, яку відвели в постійне користування 2010 року, колишній московський патріархат вирішив скасувати президентський указ, який захистив ліс площею понад 6 000 гектари", – додали активісти.

Громада вимагала заборонити діяльність церкви

Церкву встановили за головування мера Коцюбинського Сергія Даніша, який наразі депутат партії "Слуга народу". Активісти наголосили також, що у 2022 році громада вимагала заборонити діяльність храму, проте Даніш ігнорував заклики. Зокрема через зв'язок із коригувальницею ворожого вогню та директорки дитсадка у селищі Аллою Душкіною, яка мала намір стати окупаційною "міністеркою освіти", та після деокупації Київщини втекла до Росії.

У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України довкілля повідомили, що Біличанський ліс має найвищий природоохоронний статус і є частиною Голосіївського парку.

Тож, як наголосили активісти "Голки", якщо провадження щодо оскарження указу президента відкриють, прокуратура, нацпарк "Голосіївський" та Міндовкілля вживатимуть заходів для недопущення "задоволення необґрунтованих позовних вимог".