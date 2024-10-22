Піп РПЦ перехрестився та пояснив, як "правильно" вбивати православних українців: цинічне відео

Російська православна церква постійно продемонструє, що підтримує вбивства мирних українців. Один із московських попів розповів, як "правильно" це робити.

Уривок його "настанов" опублікували у мережі. Цим відео поділився український журналіст та блогер Денис Казанський.

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Піп хрестився та "вчив", як правильно вбивати

Росіянин, який, схоже, вважає себе служителем Бога, розповів, як потрібно обстрілювати мирне населення України з "Градів".

Без молитви пакет "Градів" не споряджуй. Кожну "сигару" засовуєш і говориш: "Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй"… І потім ууух,

– "навчає" московський піп.

Під час своєї "науки" він не забував хреститися. А ще цинічно насамкінець додав, що запускати снаряди "треба не тому, що хочеться, а тому, що треба".

"Росія. Піп РПЦ пояснює, як правильно вбивати православних українців. Наочно до питання, чому в Україні не повинно бути жодної московської церкви", – прокоментував опубліковане відео Денис Казанський.

Піп РПЦ "вчить" вбивати українців: дивіться відео