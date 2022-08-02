В Еленовку должна была приехать международная комиссия, теракт – не случайность – разведка
россия до сих пор не допустила представителей Красного Креста в колонию в Еленовке, где оккупанты совершили теракт. В украинской разведке заявляют, что теракт в Еленовке – не случайность.
Международные правозащитники должны были проверить условия содержания пленных
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Комментируя теракт в Еленовке, он указал на большое количество совпадений, "которые совпадениями не являются".
Что такое термобарическое оружие, которое россияне могли использовать в Оленовке
В частности, на 30-31 июля была запланирована доставка гуманитарного груза в Еленовку. Кроме того, 1 августа туда должна была приехать комиссия с международными правозащитниками по проверке условий содержания украинских военнопленных.
Теперь мы понимаем, что в результате этого теракта эти процессы сорваны,
– заявил Юсов.
Он также сообщил, что россия игнорирует международное законодательство и Женевскую конвенцию, поскольку не допускает международные организации к месту теракта в Еленовке.
Теракт россии в Оленовке: что известно
- Ранним утром 30 июля в российски медиа активно сообщали об атаке на колонию в Еленовке, где россия содержала украинских военнопленных из "Азовстали". российские СМИ сообщили, что погибли более 40 украинских пленных, и цинично обвинили Украину в обстреле. В Генштабе ВСУ отрицали обвинения россиян.
- Удар россиян по колонии был подтвержден в патронатной службе защитников Мариуполя. Убийство украинских пленников расследует Офис генпрокурора. По данным следствия, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.
- Существует несколько версий относительно убийства украинских военных. Вероятно, колония была взорвана изнутри.
- Президент Владимир Зеленский назвал удар по колонии очередным военным преступлением россии. Также в Офисе Президента в очередной раз повторили требование признать россию страной-спонсором терроризма.
- Украинские разведчики информировали, что теракт в Еленовке – сознательная провокация со стороны захватчиков. К ее реализации привлекли наемников из ППК "Вагнера".
- По предварительным выводам экспертов, во время теракта в Еленовке российские оккупанты применили термобарическое оружие. Об использовании этого оружия также говорилось в публикации международного разведывательного сообщества InformNapalm.
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