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10 килограммов за месяц: какие продукты следует исключить из рациона, чтобы быстро похудеть

547 Читати новину українською
Быстрое похудение
Быстрое похудение / Фото из свободных источников

Человек всегда ищет какие-то новые блюда, чтобы разнообразить свой рацион. Однако, диетологи подчеркивают: если питаться в одно и то же время и употреблять продукты, богатые витаминами, организм работал бы как часы. И тогда вопрос ожирения вообще бы не возникал.

В то же время, для того, чтобы распрощаться с 10 лишними килограммами за месяц, можно всего лишь отказаться от 5 продуктов, сообщает Cosmopolitan.

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Козий сыр

Козий сыр стоит исключить рациона

Любителям козьего сыра стоит употреблять продукт исключительно на завтрак. Ученые доказали, что именно этот продукт содержит особые жиры, которые вызывают ложное чувство голода. Поэтому человек может есть козий сыр в неограниченном количестве, пытаясь утолить голод. Кроме этого, козий сыр негативно влияет на самочувствие: вызывает вздутие и замедляет переваривание пищи.

Черный шоколад


Черный шоколад является возбудителем аппетита​

Хотя диетологи утверждают, что лучше заменить молочный шоколад черным, ученые доказывают другое мнение. В этих сладостях есть большое содержание кофеина и теобромина, которые вызывают увеличение аппетита. Поэтому, часто люди не могут удержаться от поедания шоколада, не ограничивая себя одним ломтиком.

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Острый соус

Острый соус не стоит употреблять при похудении

По словам врачей, ночью организм должен отдыхать. Острая пища же держит желудок в тонусе и заставляет работать. Для того, чтобы утолить изжогу, люди заедают острый ужин жирной пищей или сладким, что впоследствии влияет на фигуру.

Вино


Вино вызывает недосыпание​

Вино может вызвать недосыпание у человека, если потреблять его за 2 часа до сна. И, в организме появляются антиоксиданты, которые влияют на глубокий сон и активность мозга. Также медики утверждают, что после выпивания вина люди склонны к перееданию.

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Выпечка

Выпечка влияет на фигуру

Простые углеводы, которые содержатся в выпечке, организм перерабатывает в жир. Особенно это касается тех продуктов, которые человек потребляет на ночь. Поэтому, организм, который уже не нуждается в энергии, откладывает запасы, которые виднеются на талии и бедрах.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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