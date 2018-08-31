10 простых правил, благодаря которым Ваше здоровье и самочувствие существенно улучшатся

Людей всегда волнует вопрос, как улучшить, укрепить и сохранить свое здоровье. Как выяснилось, сделать это реально. Стоит лишь придерживаться всего 10 правил, и уже через месяц Вы начнете чувствовать себя лучше – появится бодрость как внутри, так и снаружи, а также хорошее настроение и не будет никакой усталости.

Об этом рассказала врач-нейрохирург София Свитличная, передает Clutch.

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По ее словам, причины того, что некоторые люди чувствуют упадок сил, слабость и признаки переутомления, могут быть разными.

"Одни люди постоянно не высыпаются, другие имеют избыточный вес, который тяжело таскать на себе, в буквальном смысле слова. Некоторые люди "износились" по возрасту или работали на вредном производстве, а сейчас пожинают плоды. Кому пришлось пережить войну и голод. Но даже люди среднего возраста до 40 лет в условиях плохой экологии и некачественного питания чувствуют себя не очень хорошо. Большинство населения испытывает острую потребность в энергии для жизни, работы и взаимоотношений. Наш организм требует комплексного подхода", – подчеркивает специалист.

Но даже за таких ситуаций укрепить здоровье можно. Следовательно, она делится некоторыми простыми, но эффективными способами укрепить здоровье.

10 простых правил, которые помогут Вам чувствовать себя лучше:

1) Выпивайте как минимум 2,5 литра чистой воды без газа в день, откажитесь от пива, кваса, лимонадов и колы.

2) Ежедневно перед завтраком проверяйте свой вес. Правда, если хотите его сбросить, то резко этого делать не стоит – только со скоростью 30 граммов в день, не больше.

3) Ежедневно употребляйте по 1 чайной ложке оливкового масла, поскольку оно содержит незаменимые и важно необходимые для организма жирные кислоты, а это со своей стороны, снижает риск инфаркта и инсульта, а также уменьшает количество тромбов и склеротических бляшек. Стоит исключить из своего рациона маргарин и пальмовое масло и употребляйте как можно меньше майонеза.

4) Замените белый хлеб на черный, поскольку он содержит много витаминов группы В, полезных для центральной нервной системы, и ограничьте потребление сахара.

5) Каждый день делайте себе массаж, растирая свое тело руками. Такая простая процедура не только улучшает движение лимфы, но и уменьшает отеки.

6) Гуляйте и двигайтесь ежедневно, а также старайтесь выполнять простую гимнастику.

7) Если у Вас нет аллергии, употребляйте по 1 чайной ложке в день цветочную пыльцу, поскольку это естественный источник витаминов.

8) Исключите из своего рациона растворимый кофе, алкоголь, энергетики, поскольку они никакой пользы не приносят, а только вредят.

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9) Пейте минимум дважды в неделю минеральную воду типа "Боржоми", поскольку это снижает риск онкологических заболеваний.

10) Шутите и улыбайтесь каждый день. Позитивное настроение улучшает память и внимание, а также снижает риск несчастных случаев и фатальных ошибок.

К слову, медики рекомендуют не "заедать" проблемы. Но если очень грустно и хочется вернуть себе хорошее настроение, можно прибегнуть к нескольким простым секретам.

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