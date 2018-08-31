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10 простых правил, благодаря которым Ваше здоровье и самочувствие существенно улучшатся

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Советы от врача-нейрохирурга, которые помогут укрепить Ваше здоровье
Советы от врача-нейрохирурга, которые помогут укрепить Ваше здоровье / Always On Purpose

Людей всегда волнует вопрос, как улучшить, укрепить и сохранить свое здоровье. Как выяснилось, сделать это реально. Стоит лишь придерживаться всего 10 правил, и уже через месяц Вы начнете чувствовать себя лучше – появится бодрость как внутри, так и снаружи, а также хорошее настроение и не будет никакой усталости.

Об этом рассказала врач-нейрохирург София Свитличная, передает Clutch.

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По ее словам, причины того, что некоторые люди чувствуют упадок сил, слабость и признаки переутомления, могут быть разными.

"Одни люди постоянно не высыпаются, другие имеют избыточный вес, который тяжело таскать на себе, в буквальном смысле слова. Некоторые люди "износились" по возрасту или работали на вредном производстве, а сейчас пожинают плоды. Кому пришлось пережить войну и голод. Но даже люди среднего возраста до 40 лет в условиях плохой экологии и некачественного питания чувствуют себя не очень хорошо. Большинство населения испытывает острую потребность в энергии для жизни, работы и взаимоотношений. Наш организм требует комплексного подхода", – подчеркивает специалист.

via GIPHY

Но даже за таких ситуаций укрепить здоровье можно. Следовательно, она делится некоторыми простыми, но эффективными способами укрепить здоровье.

10 простых правил, которые помогут Вам чувствовать себя лучше:

1) Выпивайте как минимум 2,5 литра чистой воды без газа в день, откажитесь от пива, кваса, лимонадов и колы.

2) Ежедневно перед завтраком проверяйте свой вес. Правда, если хотите его сбросить, то резко этого делать не стоит – только со скоростью 30 граммов в день, не больше.

3) Ежедневно употребляйте по 1 чайной ложке оливкового масла, поскольку оно содержит незаменимые и важно необходимые для организма жирные кислоты, а это со своей стороны, снижает риск инфаркта и инсульта, а также уменьшает количество тромбов и склеротических бляшек. Стоит исключить из своего рациона маргарин и пальмовое масло и употребляйте как можно меньше майонеза.

4) Замените белый хлеб на черный, поскольку он содержит много витаминов группы В, полезных для центральной нервной системы, и ограничьте потребление сахара.

5) Каждый день делайте себе массаж, растирая свое тело руками. Такая простая процедура не только улучшает движение лимфы, но и уменьшает отеки.

6) Гуляйте и двигайтесь ежедневно, а также старайтесь выполнять простую гимнастику.

7) Если у Вас нет аллергии, употребляйте по 1 чайной ложке в день цветочную пыльцу, поскольку это естественный источник витаминов.

8) Исключите из своего рациона растворимый кофе, алкоголь, энергетики, поскольку они никакой пользы не приносят, а только вредят.

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9) Пейте минимум дважды в неделю минеральную воду типа "Боржоми", поскольку это снижает риск онкологических заболеваний.

10) Шутите и улыбайтесь каждый день. Позитивное настроение улучшает память и внимание, а также снижает риск несчастных случаев и фатальных ошибок.

Хороший настрій, хороше самопочуття, Здоров'я, поради

К слову, медики рекомендуют не "заедать" проблемы. Но если очень грустно и хочется вернуть себе хорошее настроение, можно прибегнуть к нескольким простым секретам.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Советы
Источник: 24 Канал
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