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10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала "Друзья"

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10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала "Друзья"
10 самых смешных цитат Мэтта Леблана из сериала "Друзья" / 24 канал

Известному американскому актеру Мэтту Леблану сегодня исполнился 51 год. Легендарная звезда культового сериала "Друзья" запомнился фанатам не только своей харизматичностью, но и "вечными" цитатами.

Киноактер Мэтт Леблан получил свою "звездную" роль Джоуи Триббиани в телесериале "Друзья" в 1993 году. С тех пор он провел на съемочной площадке со своими коллегами-актерами более 12 лет. Сначала он сыграл в 10 сезонах "Друзей" (1993-2004), а затем исполнил эту же роль в двух сезонах сериала "Джоуи" (2004-2006).

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Именно невероятный успех культовой ленты "Друзья" вознес Леблана на вершины славы и несмотря на его отличный кинематографический опыт фанаты лучше всего помнят его по роли остряка Джоуи и его забавным высказываниям.

Привет! Как поживаешь?

Я не кричу на тебя, я кричу рядом с тобой.

День благодарения без индейки – это как 4 июля без яблочного пирога. Или как пятница без двух пицц.

Планы с друзьями можно отодвинуть, когда есть возможность заняться сексом.

Я соблазнительный и я люблю это!

Женщина в любой момент может увидеть женскую грудь... И как это только вам работать не мешает?

У тебя не может быть секса, пока ты заботишься о новорожденном.

Потому что я Триббиани. Мы не великие мыслители, не мировые лидеры, мало читаем, не очень быстро бегаем... Но есть мы умеем!

Посмотри на меня! Могу ли я надеть еще больше одежды?

Так не рви с ней! Будь мужчиной! Не звони ей больше, да и все.

У вас нет телевизора? А к чему повернута ваша мебель?

Я не люблю, когда люди забирают еду из моей тарелки, ладно?

Хочешь делать что-то плохое, делай это хорошо.

Секс. Нет. Еда. Нет. Ох... Я хочу двоих. Я хочу девушек на моем хлебе!

Джои не делится едой!

Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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