"11 детей из Моршина": как снимают новую украинскую комедию с Ольгой Фреймут

Авантюрная комедия украинского производства "11 детей из Моршина" выйдет в прокат в начале 2019 года. Журналисты 24 канала побывали на съемочной площадке и делятся с вами фото и впечатлениями.

В жаркий летний день юным актерам и всей съемочной группе фильма скучать некогда – с 7 утра они уже на месте и готовы к съемкам.

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Локация – железнодорожный вокзал станции Буча. В арендованной у "Укрзализныци" электричке снимают сцены поездки в Моршин. Электричка – новая и красивая, как раз для кино.



Лера Дидковская, звезда фильма, во время съемок

На место прибывает звезда фильма – Ольга Фреймут. Интересно и необычно наблюдать, как режиссер "учит" опытных актеров Леся Заднипровского и телеведущую Ольгу Фреймут, куда идти, когда начинать говорить, какие движения выполнять и каким тоном говорить.



Режиссёр Аркадий Непиталюк "инструктирует" актеров Олю Фреймут и Леся Заднипровского

Юные актеры фильма делятся впечатлениями: "Съемки просто супер! Мы все очень сдружились, это замечательный опыт!".



Режиссёр учит юных актеров

Что известно о фильме "11 детей из Моршина"?

События разворачиваются в небольшом курортном городке Моршине. Для детей здесь развлечений не так много, как хотелось бы. Поэтому герои решают взять инициативу в свои руки и провернуть аферу, которой еще не видел город. Детям свойственна вера в свои силы, поэтому поверят и зрители – для них нет ничего невозможного.



Украинский комедийный детектив "11 детей из Моршина" по собственному сценарию снимает режиссер Аркадий Непиталюк ( "Припутни"). Главные герои ленты – дети, поэтому перед началом съемок перед творческой группой встал вопрос поиска молодых талантов. О кастинге объявили в сети и провели его в несколько этапов. Нужно было найти 11 юных актеров в возрасте от 6 до 15 лет. Одну из взрослых ролей исполнит Гарик Корогородский – столичный бизнесмен, писатель, блогер и меценат, основатель благотворительного фонда "Жизнелюб", занимающейся досугом пенсионеров в Киеве. Продюсировать проект взялся Сергей Лавринюк ( "Dzidzio Контрабас").