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1,3 миллиона долларов за куртку: наряд Хана Соло из "Звездных войн" выставили на аукцион

28 Читати новину українською
Куртка персонажа Хана Соло
Куртка персонажа Хана Соло / TMZ

Куртку знаменитого персонажа "Звездных войн" – пилота Хана Соло – продадут на аукционе за немалую сумму. Наряд примерил голливудский актер Харрисон Форд в одном из эпизодов медиафраншизы.

Серия фильмов "Звездные войны" получила удивительную популярность в мире. Сторонники медиафраншизы тщательно следят за всеми новостями, связанными с актерами фильма, а состоятельные фанаты коллекционируют вещи любимых персонажей.

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Так, на аукцион Prop Store выставили куртку Хана Соло, которую зрители могли видеть в пятой части "Звездных войн". Наряд носил талантливый Харрисон Форд, который и сыграл роль пилота космического корабля "Тысячелетний сокол".

Известно, что торги состоятся 20 сентября 2018 года в британском Ватерлоо. Участники смогут предложить свою цену как в онлайн-режиме, так и лично в зале аукционного дома. Организаторы Prop Store ожидают, что куртку Хана Соло продадут не менее чем за 1,3 миллиона долларов.

Куртка Хана Соло из "Звездных войн"

Отметим, что Prop Store является одним из самых популярных аукционных домов мира. До 20 сентября организаторы торгов предложат покупателям более 600 лотов. Среди звездных вещей, кроме куртки Хана Соло, будут выставлены ховеборд Марти МакФлая из фильма "Назад в прошлое", костюм Эдварда Руки-Ножницы, шляпы Индианы Джонса и Форреста Гампа, и игра Джуманджи.

Теги: LifeStyle Аукцион Звездные войны Кино
Источник: 24 Канал
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