15 дней ждали результат теста на COVID-19: у пресс-секретаря Саакашвили умер близкий человек

У пресс-секретаря председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили Дарьи Чиж умерла прабабушка с подозрением на коронавирус. Однако была ли женщина больна, семья не знает, потому что уже 15 дней ждет результата теста. Сейчас родные даже не могут похоронить бабушку, потому что ее тело забрали.

Коронавирус в семье пресс-секретаря Саакашвили

Прабабушка Дарьи Чиж вероятно умерла от COVID-19 в возрасте 102 лет 26 мая. Женщина в своем фейсбуке отметила, что уже лично обратилась к главе Минздрава Максиму Степанову из-за ситуации с долгим тестированием.

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"От коронавируса умерла моя прабабушка Нина. Или не от него... Не знаю. Мы ждали результат теста 15 дней. Но и похоронить бабушку не можем. Ее забрали и сказали: "Место захоронения вам сообщат", – рассказала Чиж.

Кроме того, в Стрыйской инфекционной больнице на Львовщине сейчас находятся ее бабушка с дедушкой. Они жили вместе с прабабушкой, которая вероятно умерла от коронавируса.

В связи с этим пресс-секретарь Саакашвили призвала украинцев не пренебрегать средствами защиты, отметив, что карантин в стране еще не закончился.

Что известно о ПЦР-тестировании в Украине

ПЦР-тесты прежде всего делают людям с симптомами коронавируса и легочной пневмонией. Также проводят тестирование всем без исключения контактным лицам больных, но лишь на 14 сутки после контакта.

Глава Минздрава Максим Степанов еще 8 мая заявил, что результаты ПЦР-тестирования нужно ждать максимум до 3 – 4 дней в зависимости от нагрузок на лабораторию. Всего в Украине ПЦР-тестирование проводят 59 лабораторий с различной формой собственности.

Однако на самом деле ситуация намного критичнее. Реально вирусологические лаборатории перегружены, поэтому украинцы неделями ждут результатов ПЦР-тестов.

Работники лабораторий говорят, что уже третий месяц работают сверхурочно и без выходных. Все потому, что сейчас в Украине не хватает оборудования, лабораторий и специалистов для проведения ПЦР-тестирования.



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