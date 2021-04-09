15-летний подросток изнасиловал 2-летнего ребенка: страшное преступление на Днепропетровщине
В селе Адамовка Днепропетровской области несовершеннолетний парень изнасиловал малолетнюю девочку. СМИ сообщают, что они некоторое время жили вместе. Также пишут, что подростку – 15 лет, а его жертве едва исполнилось 2.
Источник:24 канал
Информацию об этом случае в комментарии 24 каналу подтвердила полиция Днепропетровской области. К правоохранителям обратились 8 апреля и уже продолжается расследование.
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Подробнее об инциденте
Местное СМИ "Информатор" сообщает, что в полицию обратилась 24-летняя мать пострадавшего ребенка. Однако только через несколько часов после того, как это случилось. 8-классник несколько дней до этого жил в доме заявительницы. Почему он не жил у себя дома – неизвестно.
Что известно об изнасиловании
- Инцидент произошел ночью, когда мать ребенка была на кухне.
- Она услышала, что девочка плачет и зашла в комнату.
- Там она увидела подростка, держащего в руках ее дочь.
- Парень сказал, что она упала, поэтому он пытается ее успокоить.
Что происходило дальше
Когда мать увидела кровь на теле ребенка и постельном белье, начала кричать на парня. Из-за этого он испугался и сразу убежал. Сообщают, что школьник побежал домой.
Что грозит за такое нарушение
Позже в разговоре с полицией, мальчик признался, что изнасиловал девочку. Судмедэксперты подтвердили возможное изнасилование.
Правоохранители рассказали, что открыли уголовное производство по статье об изнасиловании. По ней школьнику максимально грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
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