В селе Адамовка Днепропетровской области несовершеннолетний парень изнасиловал малолетнюю девочку. СМИ сообщают, что они некоторое время жили вместе. Также пишут, что подростку – 15 лет, а его жертве едва исполнилось 2.

Информацию об этом случае в комментарии 24 каналу подтвердила полиция Днепропетровской области. К правоохранителям обратились 8 апреля и уже продолжается расследование.

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Подробнее об инциденте

Местное СМИ "Информатор" сообщает, что в полицию обратилась 24-летняя мать пострадавшего ребенка. Однако только через несколько часов после того, как это случилось. 8-классник несколько дней до этого жил в доме заявительницы. Почему он не жил у себя дома – неизвестно.

Что известно об изнасиловании

Инцидент произошел ночью, когда мать ребенка была на кухне.

Она услышала, что девочка плачет и зашла в комнату.

Там она увидела подростка, держащего в руках ее дочь.

Парень сказал, что она упала, поэтому он пытается ее успокоить.

Что происходило дальше

Когда мать увидела кровь на теле ребенка и постельном белье, начала кричать на парня. Из-за этого он испугался и сразу убежал. Сообщают, что школьник побежал домой.

Что грозит за такое нарушение

Позже в разговоре с полицией, мальчик признался, что изнасиловал девочку. Судмедэксперты подтвердили возможное изнасилование.

Правоохранители рассказали, что открыли уголовное производство по статье об изнасиловании. По ней школьнику максимально грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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