Парень проник в кабинет своего учителя, где и находилась указанная сумма денег. В конце концов подростка разоблачили правоохранители.

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На Волыни ученик обокрал учителя почти на 300 тысяч гривен

Журналисты VSN, со ссылкой на собственные источники, отметили, что 1 марта в полицию поступило заявление, что в период времени с 6 по 13 февраля неизвестный в помещении одной из гимназий похитил денежные средства из сумки 30-летнего жителя села Кременца на Волыни.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции на Волыни Ольга Бузулук, в целом сумма похищенных средств составила 6 600 евро и 600 долларов США.

По последним данным, правоохранители быстро установили личность виновника инцидента - 13-летнего жителя села Еленовка. У школьника изъята часть похищенных денег, сейчас продолжаются мероприятия по розыску остальной суммы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины, кража, совершенная в крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения. Сейчас по данному факту продолжается следствие.

Обратите внимание! По действующему законодательству Украины уголовная ответственность у детей наступает с 16 лет, а в случае с тяжелыми преступлениями (убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, изнасилование, хулиганство и другие) – с 14 лет. Что касается уголовной ответственности детей в возрасте до 14 лет, они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, но к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

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