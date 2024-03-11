Хлопець проник у кабінет свого вчителя, де і перебувала зазначена сума грошей. Зрештою підлітка викрили правоохоронці.
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На Волині учень обікрав вчителя на майже 300 тисяч гривень
Журналісти VSN, з посиланням на власні джерела, зазначили, що 1 березня до поліції надійшла заява, що в період часу з 6 по 13 лютого невідома особа у приміщенні однієї з гімназій викрала грошові кошти із сумки 30-річного жителя села Кременця на Волині.
Як повідомила речниця Головного управління Національної поліції на Волині Ольга Бузулук, загалом сума викрадених коштів становила 6 600 євро і 600 доларів США.
За останніми даними, правоохоронці швидко встановили особу винуватця інциденту - 13-річного жителя села Оленівка. У школяра вилучено частину викрадених грошей, наразі тривають заходи щодо розшуку решти суми.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України, крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Наразі за цим фактом триває слідство.
Волинянка вкрала ювелірних виробів на 300 тисяч гривень
- На Волині жінка, скориставшись ключем у відсутність господині, п'ять разів проникала у будинок знайомої в Маневичах та викрадала ювелірні прикраси. Такими діями вона завдала потерпілій матеріальну шкоду на суму понад 315 тисяч гривень.
- Ці дії 21-річна жіночка здійснювала з серпня по листопад 2023 року. Зрештою її незаконні дії виявила поліція.
- Наразі прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про крадіжку в умовах воєнного стану. Коли провину жінки доведуть у судовому порядку, то підозрюваній може загрожувати від п'яти до восьми років позбавлення волі.