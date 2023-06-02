15 ракет и 21 беспилотник, – Залужный сообщил о сбитых целях во время ночной атаки
Источник:Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился деталями по поводу уничтоженных Силами обороны российских воздушных целей ночью 2 июня. По его словам, украинским защитникам удалось сбить 15 крылатых ракет и 21 беспилотник.
Он подчеркнул, что украинская ПВО сбила все цели, летевшие в сторону нашей страны. Вражеские ракеты и беспилотники направлялись в сторону украинской столицы.
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Залужный уточнил, сколько воздушных целей сбила украинская ПВО
Генерал рассказал, что оккупанты продолжают наносить ракетные удары по территории нашей страны. Так, 1 июня около 23 часов россияне пустили БПЛА типа "Шахед" на Юге Украины, используя рельеф местности и русло реки Днепр. Все цели уничтожили украинские военные.
Далее Залужный рассказал, что уже в 3 часа ночи 2 июня крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные россиянами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря, уже были в воздушном пространстве Украины. Он подчеркнул, что эти воздушные цели заходили с северного направления и направлялись в Киев. Генерал отметил, что эти ракеты пытались "ввести в заблуждение украинскую ПВО", поэтому маневрировали на подлете к столице.
Напоследок Залужный сказал, что, несмотря на хитрые действия российских захватчиков, украинским военным все же удалось уничтожить все враждебные цели, которые были в воздушном пространстве нашей страны.
Что известно о последней массированной атаке ракетами и дронами по Украине
- Оккупанты атаковали Киев ночью 2 июня дронами и ракетами одновременно. Возле столицы противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила более 30 воздушных целей разного типа.
- В КГВА отметили, что после проверки информация о якобы падении ракетных обломков и их возгорании не подтвердилась. Несмотря на это, в Киевской области ранения получили 11-летний мальчик и пожилой мужчина.
- Впоследствии в Генштабе ВСУ рассказали, что предварительно этой ночью россияне использовали для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА типа "Шахед". Все воздушные цели уничтожили наши защитники.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что на Николаевской области украинская ПВО уничтожила вражеский беспилотник "Shahed-136".