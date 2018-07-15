16:07
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

150-килограммовая модель Тесс Холлидей поразила сеть пышными формами в красном костюме

195 Читати новину українською
Тесс Холлидей
Тесс Холлидей / Instagram

Самая знаменитая plus-size модель Тесс Холлидей давно не комплексует из-за своей внешности и избыточного веса. Модель активно снимается в рекламе и на обложки глянца, демонстрируя пышную фигуру.

Тесс Холлидей опубликовала новую фотографию с последней фотосессии на своей странице в Instagram.

Читайте также: 150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей снялась полностью обнаженной: фото 18+

Plus-size модель позирует в ярко-красном костюме с черным топом. Пышнотелая девушка решила подчеркнуть талию красным поясом и дополнить "лук" очками и серьгами.

Пользователи в соцсетях выразили свою симпатию к девушке в комментариях: "Я очень люблю ее. Хотелось бы иметь такую ​​же уверенность", "Сексуальная и роскошная", "Ты очень красивая", "Нравится цвет одежды" и другие.

тесс холлідей
Тесс Холлидей / Instagram

Напомним, накануне Тесс Холлидей снялась топлес для обложки журнала о здоровье "Self".

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
сегодня, 16:01 Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
Катерина Одарченко 28
Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло
сегодня, 14:00 Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло
Єгор Соболєв 211
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сегодня, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 1487
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сегодня, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 2346
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 июля, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 797
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук