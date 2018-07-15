150-килограммовая модель Тесс Холлидей поразила сеть пышными формами в красном костюме

Самая знаменитая plus-size модель Тесс Холлидей давно не комплексует из-за своей внешности и избыточного веса. Модель активно снимается в рекламе и на обложки глянца, демонстрируя пышную фигуру.

Тесс Холлидей опубликовала новую фотографию с последней фотосессии на своей странице в Instagram.

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Plus-size модель позирует в ярко-красном костюме с черным топом. Пышнотелая девушка решила подчеркнуть талию красным поясом и дополнить "лук" очками и серьгами.

Пользователи в соцсетях выразили свою симпатию к девушке в комментариях: "Я очень люблю ее. Хотелось бы иметь такую ​​же уверенность", "Сексуальная и роскошная", "Ты очень красивая", "Нравится цвет одежды" и другие.



Тесс Холлидей / Instagram

Напомним, накануне Тесс Холлидей снялась топлес для обложки журнала о здоровье "Self".