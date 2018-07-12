16-летняя Кайя Гербер стала звездой итальянского Vogue

Американская модель Кайя Гербер, которая в свои 16 лет достигает невиданных успехов, стала звездой нового июльского выпуска издания Vogue Italia. Звезда примерила несколько очень стильных образов в ярком фотосете.

Дочь Синди Кроуфорд позировала для известного глянца в нескольких образах от именитых брендов, в том числе и от Valentino. Главный акцент в нарядах был сделан на экстравагантных бюстгальтерах, которые звезда примерила поверх водолазок, футболок и платьев. Классические костюмы разных сочных цветов очень подходили Кайе.

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Кайя Гербер для Vogue Italia

Автором фотосета для Vogue Italia стал Кольер Шорр. На вопрос журналистов, о чем мечтает модель в свои 16 лет, когда она уже достигла такого успеха в модельной карьере, она ответила, что она как бы "закрыла круг".

Одно из моих мечтаний теперь сбылось с обложкой Vogue Italia. Когда мне было 13, я имела съемку с Стивеном Майзель для этого журнала, и я почувствовала тогда очень сильные эмоции. Я подумала, что рано или поздно я сюда вернусь. И вот я. Это было замечательное возвращение, как закрытие круга,

– поделилась Кайя.



Кайя Гербер для Vogue Italia