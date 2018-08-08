18-летний футболист сборной Украины перейдет в "Динамо" за 7,5 млн евро

Форвард СК "Днепр-1" Владислав Супряга близок к переходу в киевское "Динамо".

Владислав Супряга на 99% станет игроком "Динамо". Об этом сообщили ведущие YouTube-передачи "ТаТоТаке" Сергей Болотников и Константин Андриюк.

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Отмечается, что сумма компенсации за молодого форварда будет вдвое меньше, чем об этом говорил президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​– 7,5 млн евро.

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра", но на профессиональном уровне начал играть за СК "Днепр-1". В прошлом сезоне он провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Также 18-летний нападающий прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.

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