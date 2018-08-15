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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

18-летний швед замахнулся на рекорд Сергея Бубки: впечатляющие цифры

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18-летний Арман Дуплантис – настоящее открытие мирового спорта
18-летний Арман Дуплантис – настоящее открытие мирового спорта / Getty Images

На чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике юный 18-летний спортсмен из Швеции поразил весь мир своим достижением в прыжках с шестом.

За более чем двадцать лет после завершения карьеры Сергея Бубки, никто и близко не приблизился к его высоте. В активе украинской легенды шеста до сих пор девять лучших результатов в истории.

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Но, похоже, на горизонте наконец появился новый король. По крайней мере, парень имеет все шансы стать "следующим Бубкой", пишет SportArena.

Лишь дважды в 21 веке кому-то удавалось взять высоту 6.05 м — в 2001 году это сделал австралиец Дмитрий Марков, а в 2015 — француз Лавиллени. В Берлине, на чемпионате Европы-2018, планка на этой высоте подчинилась третьему спортсмену. 18-летнему шведу Арману Дуплантису.

Впервые в истории Евро сразу двое спортсменов приняли высоту 6.00 м. Впервые для победы понадобилось 6.05 м.

Золотой прыжок юного Армана Дуплантиса

Швед Дуплантис, к слову, чувствовал себя слишком уверенно – все свои высоты, кроме 5.80 м, он брал с первой попытки. Брал с колоссальным запасом и бешеной уверенностью. Даже 6.05 м ему дались легко и как-то даже естественно. Как будто так и должно быть.

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Интересно, что живая легенда современного шеста – француз Лавиллени – вынужден был удовлетвориться бронзой, хотя и показал 5.95 м. Лавиллени прыгал лучше всех в сезоне, но это никак не повлияло на шведа: он просто делал свою работу. А Рено, как и все остальные, просто находился в шоке.

До мирового рекорда Сергея Бубки шведу осталось девять сантиметров. Что интересно, впервые высота 6.00 м подчинилась украинцу в 21 год. А 6.05 м Бубка принял через три года, в 24-летнем возрасте. Швед Дуплантис уже опережает показатели Бубки на шесть лет.

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Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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