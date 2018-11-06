18-летняя Белодед получила звание Заслуженного мастера спорта Украины

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, которая завоевала титулы чемпионки мира во всех возрастных категориях, получила звание "Заслуженный мастер спорта Украины".

Самое высокое спортивное звание присвоено 18-летней украинке приказом Министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова от 22 октября 2018 года.

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Напомним, что Дарья Билодид в 18 лет установила уникальное достижение. Она выиграла чемпионаты мира по дзюдо во всех возрастных категориях. При этом чемпионкой мира среди взрослых она стала раньше, чем завоевала такой титул среди молодежи.

Стоит добавить, что в обновленном рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF) Дарья Белодед возглавила список лучших спортсменок мира.

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