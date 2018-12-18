18-летняя украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира

Украинка Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира в весовой категории до 48 килограмм.

В обновленном рейтинге международной федерации дзюдо самая молодая чемпионка мира в истории уверенно лидирует.

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У украинки преимущество в 17 пунктов перед ближайшей соперницей – дзюдоисткой из Монголии Уранцэцэг Мунхбатын.

Напомним, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала титулы чемпионки мира во всех возрастных категориях, получила звание "Заслуженный мастер спорта Украины".