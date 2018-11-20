Лето осталось позади, несмотря на теплые солнечные деньки, воздух наполнен осенней свежестью. Какое животное по гороскопу в 2019-м году придет Собаке на смену читайте в статье. В каком наряде встречать Новий Год 2019 читайте в статье.

Звезды сулят всем без исключения финансовое и семейное благополучие. Но при условии позитивного настроя и добросовестности. Чтобы все сбылось, необходимо и самому приложить усилия.

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Как уже известно, грядущий 2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи (Кабана), которая благодаря своему покладистому и терпеливому нраву, обещает принести множество положительных изменений в жизнь каждого человека. Свинья относится к священным животным, ей свойственны такие качества, как:

искренность;

оптимизм;

трудолюбие.

Финансистов и экономистов ждет не менее радужная перспектива. Риски, связанные с инвестициями, будут минимальны. Тем, кто все еще не решился создать ячейку общества, стоит всерьез задуматься. В год Свиньи стоит наконец-то обзавестись семьей и детьми.

Как встречать праздник

Чего эти животные не терпят точно, так это одиночества и предательства. Соответственно, главный зимний праздник нужно отметить весело в кругу близких сердцу людей. Доставив удовольствие себе и покровительнице 2019-го года.

Что надевать на Новый Год 2019

Прежде всего, нужно определиться, в каком цвете встречать 2019 год. Ключевые слова в названии символа нового года – "желтая" и "земляная". Следовательно, именно таким оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде – естественная цветовая гамма, к которой относятся:

коричневый

зеленый

желтый

Прекрасным выбором для встречи Нового 2019-го года станет вечернее платье с пышной юбкой, длина которой может меняться в зависимости от ситуации.

Так, на празднование в ресторане можно смело надевать платье-макси с длинным шлейфом, в котором вы будете напоминать принцессу с казки.Для домашней вечеринки более уместным будет волшебное платье бэби-долл, А-силуэта, с многослойными юбками.

Что приносит удачу в 2019 году

Счастливые цифры: 2, 5, 8 и числа, содержащие их (например, 25 и 58)

Счастливые дни: 17-е и 24-е числа китайского лунного месяца (промежуток от новолуния до новолуния)

Счастливые цвета: желтый, серый, коричневый, золотой

Счастливые цветы: гортензии и маргаритки

Счастливые направления: восток и юго–запад

Счастливые месяцы: 2-й, 7-й, 10-й и 11-й месяцы китайского лунного календаря

Символ наступающего года – Желтая Свинья является очень терпеливым, спокойным и рассудительным знаком, находящимся в постоянных поисках новых впечатлений. Поэтому в следующем году людям лучше отказаться от чрезмерной трудовой деятельности и посвятить освободившееся время себе и своим близким.



Кому повезет в 2019 году

Люди в этот период обретут долгожданное спокойствие, станут более рассудительными, смогут, наконец, разобраться в себе открыв ранее неизвестные грани собственной личности.

Что касается состояния здоровья, то здесь не будет все так радужно. Стрессы, накопленные за предыдущие периоды, в этом году обязательно дадут о себе знать. В зоне риска как всегда окажется старшое поколение, которое является наиболее уязвимым к столь беспощадному фактору современной жизни.

Люди, которым повезло родиться в год Свиньи, всегда отличаются прагматизмом и высоким интеллектом. Им всегда можно с уверенностью доверить даже самые сложные задачи, не опасаясь за качество их выполнения.

Грядущий год Желтой Свиньи принесет с собой много перемен, которые коснутся абсолютно каждого из нас. Кому–то в жизни повезет, другие же останутся не удел. По словам астрологов, в 2019 году, лишь несколько знаков смогут оседлать удачу и удержатся на ее вершине.

Кому повезет в будующем году

Одним из наиболее везучих знаков в новом году окажется Собака. В жизни представителей этого символа ожидается много положительных перемен, связанных как с карьерой, так и с личной жизнью.

Представители знака Крыси в будущем году станет, пожалуй, самым главным аутсайдером. Как бы ни старались такие люди достичь успеха, все постоянно будет ускользать, как песок сквозь пальцы. Только на личном фронте некоторым из них удастся найти тихую гавань и переждать нелегкие времена.



Представителям знака Крыси вероятно не повезет

Змеи и Быки отраду свою найдут на профессиональном поприще. Им будет невероятно везти в финансовом плане. Некоторые представители данных знаков переступят очередную ступеньку в карьерной лестнице, другие увидят новые перспективы для дополнительного заработка. Материальное состояние в этих людей значительно улучшится.

Тигры в год Желтой Свиньи откроют в себе ранее неизвестные качества. Они почувствуют силу стать лидерами и поведут за собой других людей.

Козы (Овцы) в 2019 году смогут с головой погрузиться в удивительный мир романтических приключений. Им не будет равных в сердечных делах и судьба позволит представителям данного знака найти свою вторую половинку.

Драконы и Кони в грядущем году станут настоящими везунчиками. Все их намеренья, как профессиональные, так и личностные обязательно будут сбываться.



Какому знаку повезет в карьере

Петухам и Обезьянам достанется достаточно спорный год. С одной стороны они получат любовь и крепкое здоровье, но с другой им придется остерегаться предательства. Причем подстава может прийти в самый неожиданный момент, от очень близкого человека.

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