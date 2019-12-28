2019 год в Украине стал самым теплым в истории: интересные данные

2019 год отметился как самый теплый за весь период метеорологических наблюдений, а это с 1881 года. В течение уходящего года, разнообразные температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2-2,5 градуса.

Например, в Киеве в этом году средняя температура воздуха достигла 10,6 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы, которая составляет 7,7 градуса. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Впервые за историю наблюдений более теплыми, чем норма, оказались все 12 месяцев года. В Киеве в этом году даже превышена температурная аномалия 2015 года, когда среднегодовая температура составляла 10,5 градуса.

Особенно теплым выдался июнь, когда среднемесячная температура достигла 23,6 градуса. Первый месяц лета тоже был самым теплым за всю историю наблюдений.

Впервые в истории в декабре температура воздуха в Киеве превысила 15 градусов. Это произошло 19 декабря 2019 года. За последние 139 лет температура воздуха в Киеве выросла на целых 3 градуса. Это значительно больше, чем на всем земном шаре.

Сегодня температура воздуха в Киеве стала примерно такой же, как в конце 19 века была в Одессе. Зато в Одессе поднялась до уровня Бухареста.

Кроме того, в 2019 году в Украине выпало рекордно низкое количество осадков. В этом году выпало лишь три четверти нормы.