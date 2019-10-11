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      2020 год во Львове хотят объявить годом культуры

      8 Читати новину українською
      2020 год во Львове хотят объявить годом культуры
      2020 год во Львове хотят объявить годом культуры / 24 канал

      Во время Конгресса культуры мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город готов выделить на это 116 миллионов гривен, которые направят на организацию культурных мероприятий.

      В городском совете в течение месяца будут искать лучшие идеи, которые реализуют в 2020 году, а также рассчитывают на финансовую поддержку профильного министерства.

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      "Я бы очень просил до середины ноября, до формирования бюджета, чтобы вы смогли сгенерировать идеи. Мы выберем лучшие, и в рамках 2020 года они будут реализованы. Чтобы наше желание как столицы культуры мы начали наполнять содержанием", – сказал мэр города Андрей Садовый.

       

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      11 октября
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Новости Львова
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