2020 год во Львове хотят объявить годом культуры
Во время Конгресса культуры мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город готов выделить на это 116 миллионов гривен, которые направят на организацию культурных мероприятий.
В городском совете в течение месяца будут искать лучшие идеи, которые реализуют в 2020 году, а также рассчитывают на финансовую поддержку профильного министерства.
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"Я бы очень просил до середины ноября, до формирования бюджета, чтобы вы смогли сгенерировать идеи. Мы выберем лучшие, и в рамках 2020 года они будут реализованы. Чтобы наше желание как столицы культуры мы начали наполнять содержанием", – сказал мэр города Андрей Садовый.