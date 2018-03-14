20 сериалов, в которых много секса: 18+
Независимо от главного сюжета, чуть ли не в каждом сериале можно встретить интимные сцены. Предлагаем подборку сериалов, где сексуальные сцены можно встретить почти в каждой серии.
20 сериалов, в которых много секса
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1. "Любовники" (2014 ...)
Ной — женатый отец четырех детей, который по велению злого рока знакомится на пляже с Элисон, замужней женщиной, переживающей недавнюю потерю своего ребенка. Это знакомство оборачивается для них бурным романом.
Смотрите трейлер к сериалу "Любовники"
2. Мастера секса (2013-2016)
Экранизация биографии доктора Уилльяма Мастерса, который вместе с Вирджинией Джонсон в течение тридцати лет исследовали сексуальность человека. Они наблюдали за 700 мужчинами и женщинами, которые в совокупности занимались сексом 10 тысяч раз. Благодаря их исследованиям и возникла сексуальная революция.
Смотрите трейлер к сериалу "Мастера секса"
3. "Ты — воплощение порока" (2014 ...)
Сериал рассказывает о том, возможно ли, чтобы два человека, которые помешаны на похоти и разврате, могли иметь серьезные отношения.
Смотрите трейлер к сериалу "Ты — воплощение порока"
4. "Игра престолов" (2011- ...)
Несмотря на то, что постоянно идет борьба за престол, зреют заговоры и каждый готов вонзить нож в спину, в популярном сериале также много сексуальных сцен.
Смотрите сцену с сериала "Игра престолов"
5. "Только секс" (2011)
Давние подруги Саммер и Джорджия устали от серьезных романов, поэтому решили перестать травмировать свою психику и разбитые сердца, и зажили под девизом "Только секс".
Смотрите трейлер к сериалу "Только секс"
6. "Рим" (2005-2007)
Сериал приоткрывает завесу и начинает свои действия в 52 году до н. э., когда Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны и готовиться возвращаться в Рим.
Смотрите сцену с сериала "Рим" (2011- ...)
7. "Скинс" (2007-2013)
У всех подростков есть свои проблемы и радости жизни. Переходный возраст, формирование личности, проявление характера: секс, наркотики, вечеринки. Они хотят быть независимыми и делать только то, что им заблагорассудится. Им плевать на порядок и общественные нормы, ведь они — новое поколение.
Смотрите трейлер к сериалу "Скинс"
8. "Cпартак" (2010-2013)
История разворачивается вокруг жизни знаменитого римского гладиатора Спартака, которого разлучили с его любимой и заставили выходить на арену, где смерть — лучшее развлечение. На его пути будут встречаться различные искушения, которые будут пытаться сбить его с истинного пути.
Смотрите сцену с сериала "Спартак"
9. "Бесстыдники" (2011- ...)
Сериал рассказывает о безрассудной и своенравной многодетной семье Галлахеров, которая веселится, попадает в самые невероятные ситуации и постепенно сходит с ума, пытаясь выжить в мире всевозможными способами.
Смотрите сцену со сериала "Бесстыдники"
10. "Девушки" (2012-2017)
Этот сериал можно назвать подростковой версией сериала "Секс в большом городе". История рассказывает о нескольких девушках двадцатилетнего возраста, которым приходится принимать с достоинством поражение и лишь изредка радоваться победам друг друга.
Смотрите сцену со сериала "Девушки"
11. "Банши" (2013-2016)
Отбыв свое наказание в тюрьме, Лукас Худ переезжает в небольшой городок в Пенсильвании под названием Банши, где с помощью обмана получает должность местного шерифа. Несмотря на то, что сюжет сериала вращается вокруг криминала, главный герой не упускает возможности хорошо провести время в компании красивых жительниц города.
Смотрите сцену со сериала "Банши"
12. "Тайный дневник девушки по вызову" (2007-2011)
Главная героиня далеко не такая, какой кажется на первый взгляд. Она создает впечатление успешной и законопослушной девушки, которая иногда любит хорошо провести время с друзьями. Но на самом деле она одна из самых высокооплачиваемых элитных девушек по вызову в Лондоне.
Смотрите трейлер к сериалу "Тайный дневник девушки по вызову"
13. "Секс и Калифорния" (2007-2014)
Переживая творческий и личный кризис, Хэнк Муди окончательно утопает в пороках: марихуана, алкоголь и девушки. Однако он не теряет надежды вновь обрести потерянную семью и вернуться к творчеству.
Смотрите трейлер к сериалу "Секс и Калифорния"
14. "Девушка по вызову" (2016-...)
Ничто не предвещало беды в жизни студентки юридического факультета Кристин, пока она не открыла для себя новый мир эскорта исключительно из прагматических соображений.
Смотрите трейлер к сериалу "Девушка по вызову"
15. "Табу" (2017- ...)
История разворачивается вокруг искателя приключений Джеймса Кезайя Делейни, который решил построить свою собственную корабельную империю.
Смотрите трейлер к сериалу "Табу"
16. "Двойка" (2017- ...)
С чего начиналась секс-индустрия? Начало было положено в далеких 70-80-х годах в самом сердце Манхэттена. До того момента, пока появление СПИДа, вседоступность наркотиков и реорганизация рынка недвижимости не положили конец этому безумию.
Смотрите сцену с сериала "Двойка"
17. "Близкие друзья" (2000-2005)
Первый откровенный сериал о гомосексуалистах из небольшого американского городка Питтсбурга. Гей-клубы, первый однополый секс, каминг-аут, гомофобия, право геев на усыновление детей. В течение сериала были нарушены все темы, с которыми могут столкнуться секс-меньшинства в повседневной жизни.
Смотрите трейлер к сериалу "Близкие друзья"
18. "Борджиа" (2011-2013)
В конце XV века в руках Папы Римского сосредоточилась неограниченная власть: он мог короновать и свергать королей, изменять судьбу империй. Имя церкви стало ассоциироваться только с коррупцией и безнравственностью. А что происходило за закрытыми дверями, можно было только догадываться. В 1492 году, после смерти папы Иннокентия VIII, престол святого Петра занял Александр VI, который вписал в историю имя клана Борджиа отнюдь не благими деяниями.
Смотрите сцену с сериала "Борджиа"
19. "Реальная кровь" (2008-2014)
С тех пор, как японцы изобрели искусственную кровь, вампиры перестали убивать простых смертных и постепенно начали даже с ними уживаться. Но не все люди оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычной для них пищи.
Смотрите сцену с сериала "Настоящая кровь"
20. "Cекс в большом городе" (1998-2004)
Известный сериал о четырех подругах, которые пересекли 30-летний рубеж.
Смотрите Cцена со сериала "Cекс в большом городе"
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