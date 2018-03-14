20 сериалов, в которых много секса: 18+

Независимо от главного сюжета, чуть ли не в каждом сериале можно встретить интимные сцены. Предлагаем подборку сериалов, где сексуальные сцены можно встретить почти в каждой серии.

20 сериалов, в которых много секса

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1. "Любовники" (2014 ...)

Ной — женатый отец четырех детей, который по велению злого рока знакомится на пляже с Элисон, замужней женщиной, переживающей недавнюю потерю своего ребенка. Это знакомство оборачивается для них бурным романом.

Смотрите трейлер к сериалу "Любовники"

2. Мастера секса (2013-2016)

Экранизация биографии доктора Уилльяма Мастерса, который вместе с Вирджинией Джонсон в течение тридцати лет исследовали сексуальность человека. Они наблюдали за 700 мужчинами и женщинами, которые в совокупности занимались сексом 10 тысяч раз. Благодаря их исследованиям и возникла сексуальная революция.

Смотрите трейлер к сериалу "Мастера секса"

3. "Ты — воплощение порока" (2014 ...)

Сериал рассказывает о том, возможно ли, чтобы два человека, которые помешаны на похоти и разврате, могли иметь серьезные отношения.

Смотрите трейлер к сериалу "Ты — воплощение порока"

4. "Игра престолов" (2011- ...)

Несмотря на то, что постоянно идет борьба за престол, зреют заговоры и каждый готов вонзить нож в спину, в популярном сериале также много сексуальных сцен.

Смотрите сцену с сериала "Игра престолов"

5. "Только секс" (2011)

Давние подруги Саммер и Джорджия устали от серьезных романов, поэтому решили перестать травмировать свою психику и разбитые сердца, и зажили под девизом "Только секс".

Смотрите трейлер к сериалу "Только секс"

6. "Рим" (2005-2007)

Сериал приоткрывает завесу и начинает свои действия в 52 году до н. э., когда Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны и готовиться возвращаться в Рим.

Смотрите сцену с сериала "Рим" (2011- ...)

7. "Скинс" (2007-2013)

У всех подростков есть свои проблемы и радости жизни. Переходный возраст, формирование личности, проявление характера: секс, наркотики, вечеринки. Они хотят быть независимыми и делать только то, что им заблагорассудится. Им плевать на порядок и общественные нормы, ведь они — новое поколение.

Смотрите трейлер к сериалу "Скинс"

8. "Cпартак" (2010-2013)

История разворачивается вокруг жизни знаменитого римского гладиатора Спартака, которого разлучили с его любимой и заставили выходить на арену, где смерть — лучшее развлечение. На его пути будут встречаться различные искушения, которые будут пытаться сбить его с истинного пути.

Смотрите сцену с сериала "Спартак"

9. "Бесстыдники" (2011- ...)

Сериал рассказывает о безрассудной и своенравной многодетной семье Галлахеров, которая веселится, попадает в самые невероятные ситуации и постепенно сходит с ума, пытаясь выжить в мире всевозможными способами.

Смотрите сцену со сериала "Бесстыдники"

10. "Девушки" (2012-2017)

Этот сериал можно назвать подростковой версией сериала "Секс в большом городе". История рассказывает о нескольких девушках двадцатилетнего возраста, которым приходится принимать с достоинством поражение и лишь изредка радоваться победам друг друга.

Смотрите сцену со сериала "Девушки"

11. "Банши" (2013-2016)

Отбыв свое наказание в тюрьме, Лукас Худ переезжает в небольшой городок в Пенсильвании под названием Банши, где с помощью обмана получает должность местного шерифа. Несмотря на то, что сюжет сериала вращается вокруг криминала, главный герой не упускает возможности хорошо провести время в компании красивых жительниц города.

Смотрите сцену со сериала "Банши"

12. "Тайный дневник девушки по вызову" (2007-2011)

Главная героиня далеко не такая, какой кажется на первый взгляд. Она создает впечатление успешной и законопослушной девушки, которая иногда любит хорошо провести время с друзьями. Но на самом деле она одна из самых высокооплачиваемых элитных девушек по вызову в Лондоне.

Смотрите трейлер к сериалу "Тайный дневник девушки по вызову"

13. "Секс и Калифорния" (2007-2014)

Переживая творческий и личный кризис, Хэнк Муди окончательно утопает в пороках: марихуана, алкоголь и девушки. Однако он не теряет надежды вновь обрести потерянную семью и вернуться к творчеству.

Смотрите трейлер к сериалу "Секс и Калифорния"

14. "Девушка по вызову" (2016-...)

Ничто не предвещало беды в жизни студентки юридического факультета Кристин, пока она не открыла для себя новый мир эскорта исключительно из прагматических соображений.

Смотрите трейлер к сериалу "Девушка по вызову"

15. "Табу" (2017- ...)

История разворачивается вокруг искателя приключений Джеймса Кезайя Делейни, который решил построить свою собственную корабельную империю.

Смотрите трейлер к сериалу "Табу"

16. "Двойка" (2017- ...)

С чего начиналась секс-индустрия? Начало было положено в далеких 70-80-х годах в самом сердце Манхэттена. До того момента, пока появление СПИДа, вседоступность наркотиков и реорганизация рынка недвижимости не положили конец этому безумию.

Смотрите сцену с сериала "Двойка"

17. "Близкие друзья" (2000-2005)

Первый откровенный сериал о гомосексуалистах из небольшого американского городка Питтсбурга. Гей-клубы, первый однополый секс, каминг-аут, гомофобия, право геев на усыновление детей. В течение сериала были нарушены все темы, с которыми могут столкнуться секс-меньшинства в повседневной жизни.

Смотрите трейлер к сериалу "Близкие друзья"

18. "Борджиа" (2011-2013)

В конце XV века в руках Папы Римского сосредоточилась неограниченная власть: он мог короновать и свергать королей, изменять судьбу империй. Имя церкви стало ассоциироваться только с коррупцией и безнравственностью. А что происходило за закрытыми дверями, можно было только догадываться. В 1492 году, после смерти папы Иннокентия VIII, престол святого Петра занял Александр VI, который вписал в историю имя клана Борджиа отнюдь не благими деяниями.

Смотрите сцену с сериала "Борджиа"

19. "Реальная кровь" (2008-2014)

С тех пор, как японцы изобрели искусственную кровь, вампиры перестали убивать простых смертных и постепенно начали даже с ними уживаться. Но не все люди оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычной для них пищи.

Смотрите сцену с сериала "Настоящая кровь"

20. "Cекс в большом городе" (1998-2004)

Известный сериал о четырех подругах, которые пересекли 30-летний рубеж.

Смотрите Cцена со сериала "Cекс в большом городе"