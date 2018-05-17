24 украинские вышиванки: возрождаем забытые ценности

В Украине и мире отмечают День вышиванки. Украинская вышиванка — самовыражение украинского народа, она является отражением ценностей, традиций, культуры и истории. А кроме того, вышивка сейчас - модный во всем мире тренд.

День вышиванки приходится ежегодно на третий четверг месяца, в этом году это 17 мая. Сайт "24" собрал вышиванки из всех регионов страны и рассказывает об их особенностях и колорите.

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История

В древности украинцы выражали себя благодаря вышитым на мужской или женской рубашке узорам. Носили повседневные и праздничные рубашки. Вышиванки с новой волной ожили среди украинцев. В каждом регионе страны жила определенная этническая группа, которая имела присущие своей местности узоры и традиции.



Украинские вышиванки: история и особенности

История вышивки на территории современной Украины берет начало еще до нашей эры. О ней вспоминал Геродот и немало путешественников. Люди на протяжении веков создавали и совершенствовали различные техники вышивки. Каждый орнамент на рубашке был не просто так, а имел особое место, значение и магию, поскольку украинцы верили, что тот или иной узор несет определенную защитную силу от беды и нечистой силы. По вышивке можно было определить статус и происхождение владельца.

Пройдите тест: С какого региона вышиванка?

Винницкая область

В Винницкой области не ограничивались в цветовой гамме. Но на каждой рубашке можно встретить цвет, который ведет — преобладающий в узорах. Здесь искусно сочетали едва ли не все техники исполнения и стили отображения элементов: низь, крестик, вышивка росписью, настилка, вырезание; различные виды сеток. Контурными швами обрамляли и соединяли отдельные орнаменты композиции.



В Винницкой области в вышиванках не ограничивали цветовую гамму

Волынская область

Рубашкам присущи четкие, геометрические узоры, а простота выполненной композиции добавляет вышиванкам изысканности. На бело-сером полотне вышивают красной нитью. Растительные мотивы предпочитают на юге области.



Волынским вышиванкам присущи геометрические мотивы

Днепропетровская область

Манжеты рукавов рубашек и вырез горловины вышивали цветными нитками и черным плисом. В мужской вышитой рубашке доминировали красный и черный цвета.



Вышиванки Днепропетровщины

Донецкая область

Здесь тоже любили сочетание красно-черного цвета. Украшали вышивки мережкой и вырезанием.



В Донецкий области вышиванку украшали мережкой

Житомирская область

Мелкий крестик и " занизывание" — так вышивают в Житомирской области. Красный с черным или синим цветом полностью покрывают рукав рубашки. Самым распространенным мотивом является розетка и ритмический повтор простого узора — ломаных линий, восьмиугольных звезд или ромбов.



Вышиванки Житомирщины: мелкий крестик и ритмический повтор узора

Закарпатская область

Здесь народ не ограничивал себя в выборе цветов, но распространенными все же были красная и черная краски. А вышивали зигзагообразной формы так называемые "каракули" или кривули. Рубашку этого региона можно встретить как вышитую только белыми нитками, так и многоцветную.



"Каракули" на закарпатских вышиванках



Вышиванкам Закарпатья присущее разнообразие

Запорожская область

Рубашку выполняли в красно-черных тонах, с доминантой красного. Узоры были просты — большие и геометрические. Обычно на вышиванках красовались растительные мотивы — цветы, калина и др.

Ивано-Франковская область

Вышивка этого региона считается самой богатой в отделке и исполнении. Цветовую гамму применяют разную, как и орнаменты.



Самые богатые вышивки – в Ивано-Франковской области

Киевская область

На Киевщине вышивали геометрические узоры растений в белых, кораллово-красных или черных красках. Предпочтение отдавалось белому с вкраплениями зеленого и красного. На вышиванках красовались хмель, стилизованные гроздья винограда, ромбы и др. Для вышивки определенный период использовали и синие крученые хлопчатобумажные нитки "заполоч". Но со временем их заменили черными, поскольку синие быстро линяли.



Особенности киевских вышиванок

Кировоградская область

Вышиванка Кировоградской области имеет очень реалистичные орнаменты: если вышивали гроздь винограда, то даже присутствовал блеск виноградин и тоненькие усики. Красный и черный цвета любили и здесь.



Реалистичная вышиванка Кировоградщины

Луганская область

Рубашку, преимущественно полтавского типа, украшали по нижнему краю плетеной "мережкой". Своеобразие вышивки заложено в многоцветных орнаментах, выполненных мелким крестиком и полукрестиком, иногда грубой нитью. Доминируют геометрические и растительно-геометрические узоры. Здесь смело сочетали красный цвет с голубым.



Сочетание красного с голубым вы найдете в вышиванках Луганщины

Львовская область

В этом регионе любят сочетать сразу по несколько различных узоров. На белом полотне разливаются геометрические орнаменты, которые творят непринужденный легкий вид одежды. Чтобы вышитые элементы выделялись и становились объемными — между узорами оставляют чистое полотно.



На Львовщине на вышиванках совмещали несколько узоров

Николаевская область

Рубашки разного кроя имели различные горловины — с узким или широким воротником-стойкой, с отделкой стойки присобранной шляркой, с изложенным воротничком и другие. Своеобразие вышиванки оказывали четырехугольные вырезы вокруг шеи и рукава, которые шили прямыми со свободной отделкой, без сборок в запястье. Краски — красная, черная и иногда серая, серо-голубая.

Одесская область

Традиционные одесские рубашки с пухликами шили из белой хлопчатобумажной ткани. Пухлик — это собираемая ткань на рукаве чуть ниже плеча. Именно пухлик добавляет рукавам пышности и объема. Стоячий широкий воротник густо собирали в мелкие "морщины", которые оторочивали тоненьким рубчиком. Верхний край рукавов присобирали, а нижний вышивали геометрически-растительным узором в технике крестика. Основными цветами были преимущественно красный, черный, синий и желтый. Узенькой полоской обрабатывали края рукавов.



Одесская вышиванка с пухликами

Полтавская область

Традиционная вышитая рубашка в Полтавской области обычно была вышита белыми нитками в технике глади. Очень редко вышивали серыми или красными нитками. Узоры обшивали черными или цветными полосами.



В Полтаве любили вышивать гладью

Ровенская область

На льняном белом полотне также основной была белая нить узора. Рубашка почти не имела различных дополнений и цветных украшений.



Ровенские вышиванки - чисто белые

Сумская область

Соседняя с Полтавской Сумская область очень перекликались — здесь тоже вышивали белыми нитками, обрабатывая края орнаментов черным.



Несравнимые сумские черно-белые вышиванки

Тернопольская область

Выразительный рельефный узор — такими были вышиванки в Тернопольской области. Орнаменты вышивали хлопчатобумажными нитками сгущенными стежками. Цветными хлопчатобумажными нитками обводили определенные узоры вдоль всего рукава рубашки. Особенно известны вышиванки из села Борщёв. Они отличаются насыщенно вышитыми рукавами, которые обычно вышитые черным цветом. Здесь его связывают с черными страницами истории края — на него часто нападали турки и татары.



Тернопольские вышиванки черными нитками

Харьковская область

Многоцветную рубашку этих регионов вышивали толстой нитью, благодаря чему орнамент приобретает рельефность. Особенностью вышиванок является полихромные узоры, выполненные полукрестиком или крестиком. Конкретной цветовой гаммы или присущего только этому региону узора не найти. Но это отнюдь не помешало вышивать удивительные узоры.



Харьковские вышиванки - как будто рельефные

Херсонская область

Рубашки пышно вышивали растительными орнаментами в красно-черных тонах.



Красно-черные херсонские вышиванки

Хмельницкая область

Грубой нитью в технике крестика вышивали рубашки в Хмельницкой области. Доминирующим цветом был черный, и совсем редко его сочетали с вкраплением красного или вишневого.



В Хмельницкой области в вышиванках доминировал черный цвет

Черкасская область

Геометрические и растительные мотивы на вышивках выполняли красной нитью.



Геометрические мотивы на черкасских вышиванках

Черновицкая область

Вышиванка имеет пышно вышитые рукава с характерными косыми полосами. Также использовали технику глади, мелкого крестика и крученого шва. Орнаменты наносили преимущественно черными и бордовыми нитками, которые хорошо выделялись на фоне красочного наряда. Некоторые вышивали шелковыми нитями. Для отделки использовали бисер, серебряные и золотые нити, шелк, шерсть и блестки. Также здесь вышивали особенно украшенные цветами рубашки.



Украшенные вышиванки из Черновицкой области

Черниговская область

В регионе любили "поиграть" над хорошей рубашкой, поэтому вышивали очень мелкими стежками, что придавало вышиванке чрезвычайного вида. Узор выполняли белыми нитками с цветными элементами, орнамент имел растительный или абстрактный вид. Здесь также традиционной есть и вышивка с бисером.



Вышиванка с Черниговщины: много мелких элементов