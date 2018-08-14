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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

25 миллионов долларов: в Канаде начинается самый большой турнир в истории киберспорта по Dota 2

30 Читати новину українською
The International 2018
The International 2018 / Esports.net

15 августа в Канаде стартует The International 2018 – чемпионат мира по Dota 2, турнир с крупнейшими призовыми в истории киберспорта.

В среду, 15 августа, в Ванкувере (Канада) на Rogers Arena начнется самое большое ежегодное событие в мире киберспорта – The International 2018. 10 дней, 18 команд, 90 лучших игроков мира в Dota 2 будут бороться за более чем 25 миллионов долларов и Aegis of Champions (Эгиду чемпионов).

Aegis of Champions – трофей за победу на The International 2018

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В киберспортивном мире нет разделения по странам, только условные географически-культурные регионы. В этом году на TI представлены 6 таких: Северная и Южная Америки, Юго-Восточная Азия, Китай, Европа и СНГ. Но на турнире принимает участие немало выдающихся украинцев, среди которых игрок Роман "Resolut1on" Фоминок (Никополь), который  играет в команде VGJ.Storm из США и Владимир "No [o] ne" Миненко (Херсон) из команды Virtus.Pro, которая базируется в России. В общем, СНГ представляет две команды – упомянутые Virtus.Pro и Winstrike, в обоих коллективах играют граждане Украины.


Роман "Resolut1on" Фоминок
Турнир делится на две части –  групповой этап и плей-офф. 18 команд разделены на 2 группы по 9, а в плей-офф выйдет 16 коллективов, где они будут соревноваться по системе Double Elimination. Первые матчи состоятся уже завтра в 19:00 по киевскому времени, а расписание всего турнира можно посмотреть на сайте организаторов. Все игры будут транслироваться здесь с помощью стримингового сервиса twitch.tv.

Результаты жеребьевки группового этапа

Ежегодно The Inernational бьет собственные рекорды. Например, в прошлом году призовой фонд составлял 24,7 млн долларов. Сейчас сумма призовых неизвестна, ведь они растут с каждой минутой. За день до начала турнира он уже составляет более 24 миллиона долларов и уже можно смело говорить, что за следующие 11 дней Valve точно установят новый мировой рекорд. К слову, все участники, даже те, кто займет последнее место, получат часть от призового фонда, а команда-победительница обогатится на 44% от общей суммы.

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Теги: Новости спорта Киберспорт
Источник: 24 Канал
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