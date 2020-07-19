Состояние 26 богатейших людей мира эквивалентно прибылям половины населения планеты. Более 70% людей в мире живут в условиях роста неравенства.

Разница в получаемых прибылях огромная

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в речи ко дню рождения Нельсона Манделы, сообщает сайт Организации Объединенных Наций.

Читайте также В США – новая самая богатая женщина страны с состоянием в более чем 60 миллиардов долларов

Несмотря на то, что разница в получаемых прибылях является огромной, поскольку 26 богатейших людей в мире имеют столько богатства, сколько половина населения мира, стоит отметить, что жизненные возможности человека зависят от таких факторов, как пол, семейное и этническое происхождение, раса и наличие инвалидности,

– сказал Гутерреш.

Преступность растет из-за финансового расслоения

Основной критерий финансового неравенства людей – разница в благосостоянии, отметил Гуттереш. Так как жизнь миллионов людей определяется факторами, которые уже существуют в момент их рождения. Именно из-за значительного финансового расслаивания между людьми, сообщил генсек ООН, и возникает коррупция и растет преступность.

Это интересно! Состояние миллиардеров США, которых больше 600 человек, выросло на 15%, или на 434 миллиарда долларов, в течение двух месяцев пандемии: с 2,948 триллиона долларов до 3,382 триллиона долларов. Объем денежных накоплений пятерки самых богатых людей мира по рейтингу Forbes увеличился на 19% (75,5 миллиардов долларов).