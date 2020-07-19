26 самых богатых людей имеют столько денег, сколько половина человечества, – ООН
Состояние 26 богатейших людей мира эквивалентно прибылям половины населения планеты. Более 70% людей в мире живут в условиях роста неравенства.
Разница в получаемых прибылях огромная
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в речи ко дню рождения Нельсона Манделы, сообщает сайт Организации Объединенных Наций.
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Несмотря на то, что разница в получаемых прибылях является огромной, поскольку 26 богатейших людей в мире имеют столько богатства, сколько половина населения мира, стоит отметить, что жизненные возможности человека зависят от таких факторов, как пол, семейное и этническое происхождение, раса и наличие инвалидности,
– сказал Гутерреш.
Преступность растет из-за финансового расслоения
Основной критерий финансового неравенства людей – разница в благосостоянии, отметил Гуттереш. Так как жизнь миллионов людей определяется факторами, которые уже существуют в момент их рождения. Именно из-за значительного финансового расслаивания между людьми, сообщил генсек ООН, и возникает коррупция и растет преступность.