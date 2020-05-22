3 часа из центра Киева на Оболонь: столица остановилась в пробках

Киев стоит в пробках с тех пор, как начались первые послабления карантина, ведь людям разрешили выйти на работу, поэтому дороги моментально оказались перегруженными. Если раньше киевляне могли в пригороде возле станции метро припарковать авто и ехать в центр общественным транспортом, сейчас им приходится добираться своими автомобилями.

Кияни обурюються, що через великі затори, а також довгі черги до громадського транспорту, вони витрачають по кілька годин, щоб тільки доїхати до місця призначення. Містяни розповіли журналістці 24 каналу, що аби лише потрапити в автобус чи тролейбус, потрібно чекати щонайменше годину.

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Киянка Валентина наголосила, що аби доїхати на роботу з Троєщини добирається з 6 години ранку. І навіть о 12 годині дня не може туди дістатися.

У мережі обурені містяни публікують дописи, в яких скаржаться, що навіть на достатньо невелику відстань витрачають по кілька годин свого часу. Наприклад, один користувач написав, що їхав з центру до Оболоні 3 години.

Другий етап послаблення карантину в Києві

З 22 травня в Україні починає діяти другий етап послаблення карантину. Відтак запрацює міський, приміський та внутрішньообласний транспорт. Однак у Києві громадський транспорт має розпочати роботу на день пізніше, 23 травня.

Чимало киян не знали, що послаблення карантину в столиці розпочнеться на день пізніше, ніж по всій Україні. Від ранку вони чекали на автобус, аби доїхати, куди їм потрібно. Однак наразі в автобуси чи тролейбуси пускали лише за спецперепустками.

Крім цього, киян також обурило, що автобуси наразі заповнюють тільки на половину сидячими місцями. Відтак якщо на зупинці ніхто не виходить, і немає вільного місця для людей, то автобус проїжджає повз і не бере нових пасажирів.

"Не можу добратися до роботи. Проїхав п'ятий автобус, беруть тільки на сидячі місця", – розповіла киянка Валентина.



Люди по кілька годин стоять у черзі на зупинках / Фото Facebook @Клуб коренного киевлянина

Чому в Києві можуть не відкрити метро

Київський метрополітен може не відновити роботу з 25 травня через погану ситуацію з епідемією COVID-19. Рішення про відкриття підземки в Києві з 25 травня має прийняти Кабінет міністрів України. За інформацією ЗМІ, наразі уряд схиляється до думки поки не відкривати підземку в столиці.

Натомість мер міста Віталій Кличко попросив в уряду дозволити відновити роботу громадського транспорту та метро у місті. За його словами, за останні 6 днів захворюваність у столиці була в межах визначеної урядом норми.