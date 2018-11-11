30 семей могут остаться без дома: на Киевщине дом с жильцами хотят продать на аукционе

На Киевщине 30 семей могут остаться без крыши над головой. Застройщик, чтобы уменьшить расходы, хотел обойти закон. Поэтому теперь участок, где возведена многоэтажка, арестован, а квартиры, которые по закону принадлежат людям, хотят продать на аукционе.

Четыре года назад один из жителей этого дома Игорь инвестировал деньги в строительство дома в Броварах. Тогда отдал за квартиру под Киевом более 300 тысяч гривен.

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Дом возвели еще два года назад, и жители начали обустраивать собственные квартиры. Однако в эксплуатацию дом так и не сдали. Оказалось, что по документам это не многоквартирный, а индивидуальный жилой дом.

Застройщик продавал не квартиры, а доли жилого дома, точнее по 1/24-ой части жилого дома. Если посмотреть нотариально – у человека есть площадь – зарегистрировано 40 квадратов, а где она – неизвестно,

– ответил начальник управления, инспекции и контроля Броварского горсовета Богдан Мельниченко.

К тому же построили дом некачественно. Эксперты из городского совета признали его непригодным для жизни. Так и живут люди в доме-призраке, без централизованной канализации, газа. Не было бы и электричества, если бы не договорились с соседями протянуть от них провод.

А недавно на дверях появилось объявление, что участок, на котором расположен дом, арестован за долги застройщика. Землю планируют продать на торгах. Вместе с домом. Ведь официально его не существует – зарегистрирован как недострой.

Дом в Броварах, которых хотят продать как участок с недостроем

Жители дома по улице Княжицкой обратились в полицию. Чтобы на них обратили внимание, перекрыли дорогу от Броваров на Киев.

Застройщик – Михаил Серпокрылов – известный в Броварах, возвел несколько домов, и все с нарушениями. И несмотря на это продолжает строить и продавать квартиры. На контакт застройщик не выходит, а когда жильцы видели его в последний раз, он уверял, что все решит.

Люди перекрыли дорогу, чтобы на них обратили внимание

С такими проблемами может столкнуться каждый, кто инвестирует в дом, который еще только начинают строить, говорят юристы. Это самый дешевый способ купить квартиру, но и рисков быть обманутым больше. Эксперты говорят: только на Киевщине около 20% новостроек проблемные.

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Вернуть потраченные средства в таких ситуациях почти невозможно. Жителям дома-призрака в Броварах эксперты советуют подавать в суд. Чтобы заставить застройщика перерегистрировать дом из индивидуального в многоквартирный и все же завершить строительство.