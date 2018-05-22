35 украинских клубов подозреваются в организации договорных матчей: имена

Во вторник, 22 мая, полиция провела масштабную спецоперацию в ходе расследования деятельности преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" матчей по футболу.

В целом речь идет о 35 профессиональных клубах, выступающих в четырех украинских дивизионах. Речь идет даже о клубах УПЛ, которые в следующем сезоне будут представлять Украину в еврокубках.

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"Более двух лет Департамент защиты экономики Нацполиции вел наблюдения и документировал активную работу пяти преступных групп по организации договорных матчей с заранее "фиксированным" результатом. Для получения "правильного" счета в матче, использовались любые методы: от подкупа игроков, арбитров, владельцев клубов до запугивания и угроз. Сумы "вознаграждения" за нужный результат – победу или ничью – составляли от 30 до 100 тысяч гривен. Заранее зная результат игры, участники преступных групп делали ставки в букмекерских конторах, зарегистрированных в странах Азии и получали огромные прибыли. Благодаря анонимности, непрозрачности и бесконтрольности тотализаторов в этих странах, своеобразный "футбольный бизнес" приносил организаторам до 5 миллионов долларов ежегодно", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В целом речь идет о таких клубы: "Волынь" (Луцк), "Гелиос" (Харьков), ФК "Сумы", "Николаев", "Бакланы" (Одесская область), "Кремень" (Кременчуг), "Десна" (Чернигов ), "Нива" (Винница), "Ингулец" (Кировоградская область), "Судостроитель" (Николаев), "Говерла" (Ужгород), "Жемчужина" (Одесса), "Таврия" (Симферополь), "Александрия", "Заря" ( Луганск), "Ворскла" (Полтава), "Колос" (Киевская область), "Черкасский Днепр", "Олимпик" (Донецк), "Полтава", "Оболонь" (Киев), "Звезда" (Кропивницкий), "Нефтяник" (Ахтырка), "Буковина" (Черновцы), "Энергия" (Новая Каховка), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Металлург" (Запорожье), "Никополь", "Реал Фарма" (Овидиополь), "Кристалл" (Херсон), "Арсенал" (Киев), "Гирник- Спорт" (Верхние Плавни), "Петриковка".

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По информации следствия, в Украине годами работало 5 организованных групп, в деятельность которых было привлечено 35 футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам,

– заявил Аваков.

Стоит добавить, что Аваков говорит о 35 клуахв, хотя опубликованы названия 33 из них. При этом обыски проводили у Александра Севидова, однако "Мариуполь" (тогдашний "Ильичевец") в перечне отсутствует. Как и ровненский "Верес", о матчах которых были подозрения.

Напомним, 22 мая оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры провели 40 санкционированных обысков в Киеве и Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результат спортивных соревнования) УКУ.

Кроме того, правоохранители задержали арбитра Первой лиги Александра Соловьяна по подозрению в игре на тотализаторе, сообщили в Генпрокуратуре