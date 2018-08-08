39-летняя Кортни Кардашян рассталась с молодым любовником: подробности
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян рассталась с 25-летним парнем-боксером Юнесом Бенджимом.
Еще месяц назад Кортни отдыхала со своим любимым в Портофино. Однако в среду, 8 августа, западные СМИ заговорили о расставании пары. Об этом сообщает издание "Hello!".
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Инсайдеры отмечают, что Кортни не хотела рассказывать о расставании. Но об этом заговорили после того, как заметили Юнеса на отдыхе с другой девушкой, бывшей девушкой рэпера Tyga Джордана Озуны.
Отмечается, что пара планировала сделать перерыв в отношениях, однако это привело к расставанию.
Кортни расстроена, но старается сосредоточить свою энергию на других вещах и не привлекать к этому много внимания,
– говорится в источнике.
Кортни и Юнес / Instagram