39-летняя Кортни Кардашян рассталась с молодым любовником: подробности

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян рассталась с 25-летним парнем-боксером Юнесом Бенджимом.

Еще месяц назад Кортни отдыхала со своим любимым в Портофино. Однако в среду, 8 августа, западные СМИ заговорили о расставании пары. Об этом сообщает издание "Hello!".

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Инсайдеры отмечают, что Кортни не хотела рассказывать о расставании. Но об этом заговорили после того, как заметили Юнеса на отдыхе с другой девушкой, бывшей девушкой рэпера Tyga Джордана Озуны.

Допис, поширений Jordan (@jiordyn) 18 Лип 2018 р. о 2:59 PDT

Отмечается, что пара планировала сделать перерыв в отношениях, однако это привело к расставанию.

Кортни расстроена, но старается сосредоточить свою энергию на других вещах и не привлекать к этому много внимания,

– говорится в источнике.



Кортни и Юнес / Instagram