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45-летняя Хайди Клум похвасталась длинными ногами и декольте в блестящем мини-платье: фото

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Хайди Клум
Хайди Клум / GettyImages

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум, которая накануне снялась на обложку журнала Ocean Drive, 12 июля посетила презентацию глянца в Лос-Анджелесе.

Для выхода Хайди Клум надела роскошное золотое мини-платье в пайетках с глубоким декольте от Greta Constantine и золотые туфли на каблуках.

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Заметим, что на мероприятии Хайди была без бойфренда Томаса Каулитца.

Хайди написала на своей странице в Instagram, что гордится тем, что она снялась на обложку журнала.

 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

хайді клум
Хайди Клум / Getty

хайді клум
Хайди Клум / Getty

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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