45-летняя Хайди Клум похвасталась длинными ногами и декольте в блестящем мини-платье: фото
Знаменитая немецкая модель Хайди Клум, которая накануне снялась на обложку журнала Ocean Drive, 12 июля посетила презентацию глянца в Лос-Анджелесе.
Для выхода Хайди Клум надела роскошное золотое мини-платье в пайетках с глубоким декольте от Greta Constantine и золотые туфли на каблуках.
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Заметим, что на мероприятии Хайди была без бойфренда Томаса Каулитца.
Хайди написала на своей странице в Instagram, что гордится тем, что она снялась на обложку журнала.
Хайди Клум / Getty
Хайди Клум / Getty
Источник: 24 Канал
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