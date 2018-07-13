45-летняя Хайди Клум похвасталась длинными ногами и декольте в блестящем мини-платье: фото

Знаменитая немецкая модель Хайди Клум, которая накануне снялась на обложку журнала Ocean Drive, 12 июля посетила презентацию глянца в Лос-Анджелесе.

Для выхода Хайди Клум надела роскошное золотое мини-платье в пайетках с глубоким декольте от Greta Constantine и золотые туфли на каблуках.

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Заметим, что на мероприятии Хайди была без бойфренда Томаса Каулитца.

Хайди написала на своей странице в Instagram, что гордится тем, что она снялась на обложку журнала.

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 12 Лип 2018 р. о 9:49 PDT



Хайди Клум / Getty



Хайди Клум / Getty