48-летняя Дженнифер Лопес засветила обручальное кольцо: фото
Американская певица Дженнифер Лопес отпраздновала День независимости США среди близких людей. Так, Лопес показала фото с ее любимым 42-летним Алексом Родригесом на пляже, которое стало поводом для слухов об их помолвке.
Дженнифер Лопес опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
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Звезда позирует в розовом купальнике, откинувшись на Родригеза. И якобы вполне непринужденно она выложила руку с обручальным кольцом на безымянном пальце.
"Моменты покоя имеют наибольшее значение", – прокомментировала фотографию Джей Ло.
Лопес с Родригесом на пляже / Instagram
Смотрите видео: Джей Ло поздравляет с Днем независимости США
Напомним, недавно Дженнифер Лопес и Алекс Родригез приобрели роскошные апартаменты в Нью-Йорке. В частности, элитный пентхаус расположен в самом высоком жилом небоскребе Нью-Йорка на знаменитой улице Park Avenue. Высота 96-этажного здания составляет 425,5 метра. Известно, что жилье стоит около 15 миллионов долларов.