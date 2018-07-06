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48-летняя Дженнифер Лопес засветила обручальное кольцо: фото

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригез
Дженнифер Лопес и Алекс Родригез / Колаж 24 канал

Американская певица Дженнифер Лопес отпраздновала День независимости США среди близких людей. Так, Лопес показала фото с ее любимым 42-летним Алексом Родригесом на пляже, которое стало поводом для слухов об их помолвке.

Дженнифер Лопес опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

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Звезда позирует в розовом купальнике, откинувшись на Родригеза. И якобы вполне непринужденно она выложила руку с обручальным кольцом на безымянном пальце.

"Моменты покоя имеют наибольшее значение", – прокомментировала фотографию Джей Ло.

джей ло

Лопес с Родригесом на пляже / Instagram

Смотрите видео: Джей Ло поздравляет с Днем независимости США

 

Happy Independence Day!!!

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Напомним, недавно Дженнифер Лопес и Алекс Родригез приобрели роскошные апартаменты в Нью-Йорке. В частности, элитный пентхаус расположен в самом высоком жилом небоскребе Нью-Йорка на знаменитой улице Park Avenue. Высота 96-этажного здания составляет 425,5 метра. Известно, что жилье стоит около 15 миллионов долларов.

Теги: LifeStyle Звездные романы Музыка Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
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