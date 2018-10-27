49-летняя Дженнифер Лопес потрясла сеть идеальной фигурой в бикини: обольстительное фото

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала поклонникам в социальных сетях свою спортивную фигуру.

Новое фото Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке певица позирует в желтом бикини, демонстрируя великолепные формы. Известно, что звезда не скрывает своей любви к регулярным занятиям в зале. Кроме того, любимый Джей Ло, Алекс Родригес – профессиональный спортсмен. Так, часто пара публикует в сети видео из общих занятий в спортзале.

Множество поклонников засыпали Дженнифер комплиментами в комментариях.

"Невероятно выглядишь", "Какая у тебя фигура классная", "Ты никогда не осунешся", – пишут пользователи.



Дженнифер Лопес / Instagram