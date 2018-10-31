00:12
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      49-летняя Дженнифер Лопес засветила обнаженное тело под блестящим платьем: фотосессия 18+

      262 Читати новину українською
      Дженнифер Лопес для InStyle
      Дженнифер Лопес для InStyle / www.instyle.com

      Американская певица Дженнифер Лопес каждый раз демонстрирует свои безупречные формы в соцсетях, но сеть взорвалась новыми комментариями после ее новой фотосессии для глянца InStyle.

      Пикантная фотоистория появилась на сайте издания. Автором съемки стал фэшн-фотограф Энтони Мауле.

      Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопес потрясла сеть идеальной фигурой в бикини: обольстительное фото

      Обложку декабрьского выпуска издания Лопес украсила в белоснежных брюках-клеш, черной водолазке и в стильном кардигане с орнаментами. Свой образ она дополнила серьгами De Beers, высоко завязанным хвостом и эффектным макияжем.

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженнифер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженнифер Лопес для InStyle

      На новых кадрах обольстительная артистка Джей Ло также появилась в кутюрных платьях бренда Valentino, которые имели элегантный и одновременно сексуальный вид. Некоторые из них подчеркивали женственность и обаяние звезды, а в других стройная певица засветила полностью обнаженное тело или отдельные интимные зоны. Стоит добавить, что уже несколько лет Дженнифер Лопес активно занимается спортом и танцами, поэтому она уверенно щеголяет своими формами.

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженнифер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженнифер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженнифер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженнифер Лопес для InStyle

      Дженніфер Лопес для InStyle
      Дженнифер Лопес для InStyle

      Теги: LifeStyle Мода Дженнифер Лопес Эротика
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 31 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук