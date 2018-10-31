49-летняя Дженнифер Лопес засветила обнаженное тело под блестящим платьем: фотосессия 18+

Американская певица Дженнифер Лопес каждый раз демонстрирует свои безупречные формы в соцсетях, но сеть взорвалась новыми комментариями после ее новой фотосессии для глянца InStyle.

Пикантная фотоистория появилась на сайте издания. Автором съемки стал фэшн-фотограф Энтони Мауле.

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Обложку декабрьского выпуска издания Лопес украсила в белоснежных брюках-клеш, черной водолазке и в стильном кардигане с орнаментами. Свой образ она дополнила серьгами De Beers, высоко завязанным хвостом и эффектным макияжем.



Дженнифер Лопес для InStyle



Дженнифер Лопес для InStyle

На новых кадрах обольстительная артистка Джей Ло также появилась в кутюрных платьях бренда Valentino, которые имели элегантный и одновременно сексуальный вид. Некоторые из них подчеркивали женственность и обаяние звезды, а в других стройная певица засветила полностью обнаженное тело или отдельные интимные зоны. Стоит добавить, что уже несколько лет Дженнифер Лопес активно занимается спортом и танцами, поэтому она уверенно щеголяет своими формами.



Дженнифер Лопес для InStyle



Дженнифер Лопес для InStyle



Дженнифер Лопес для InStyle



Дженнифер Лопес для InStyle



Дженнифер Лопес для InStyle