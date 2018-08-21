4 диетических продукта, которые приводят к перееданию

Некоторые здоровые продукты вместо того, чтобы утолить голод, работают как провокаторы и возбуждают аппетит.

Именно поэтому их не стоит есть на завтрак, пишет 24apteka.

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Цельнозерновой хлеб

Этот продукт совсем не утоляет голод, а наоборот – вызывает желание съесть еще что-то. Цельнозерновой хлеб имеет высокий гликемический индекс и увеличивает уровень сахара в крови. После его падения чувство голода начнет резко расти.



Цельнозерновой хлеб

Хлопья

На утро хлопья с молоком считаются идеальным завтраком, однако они не дают ощущения сытости.



Хлопья

Фрукты и ягоды

Эти продукты обязательно следует включить в рацион. Но не как основную еду, а как дополнительную. Фрукты и ягоды не утоляют голод и не защищают от переедания. Эти продукты рекомендуют есть для ускорения метаболизма. Во фруктах и ягодах присутствуют фруктоза и глюкоза, что приводит к увеличению уровня сахара в крови.

Йогурт

Если вы считаете, что это полезный перекус, то вы ошибаетесь. Йогурт содержит сахар, а также его текстура не позволяет мозгу воспринимать его как полноценную пищу и, соответственно, нет сигнала об удовлетворении и насыщении.



Йогурт

Что такое гликемический индекс? Это показатель, указывающий, на сколько и как быстро продукт поднимает уровень глюкозы в крови. Еда с низким индексом медленнее усваивается, а с высоким наоборот – быстро.