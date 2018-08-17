4 признака того, что вам не нужно худеть

Не стоит спешить садиться на диету или записываться в спортзал на интенсивные тренировки, если вам кажется, что ваш вес неидеален.

Определить, вам нужно худеть или нет, можно по состоянию здоровья, пишет 24apteka.

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1. Вы не имеете болезней, связанных с ожирением

Нормальный показатель объема талии для женщин – 70 сантиметров, для мужчин – 80. Если же талия у вас больше этих показателей, то существует риск развития сердечно-сосудистых болезней. Также нужно контролировать уровень холестерина.



Вы не имеете болезней, связанных с ожирением

2. Ваш пульс в норме

Здоровое сердце отбивает от 60 до 100 ударов в минуту. Если же этот показатель в норме, то вам не нужно худеть. Если же частота пульса больше – вам нужно изменить образ жизни.

3. Вы чувствуете себя энергичным

У вас достаточно энергии на весь день – это признак того, что вам нужно забыть о похудении. Если же в течение дня вам нужно выпить кофе, вы чувствуете себя сонным и уставшим, то это может быть следствием избыточного веса.



Вы чувствуете себя энергичным весь день

4. У вас идеальный индекс тела

Соотношение жировых отложений и массы тела в норме – вам не о чем волноваться. Худеть нужно тогда, когда баланс изменится в сторону жировых отложений.

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