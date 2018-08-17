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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

4 признака того, что вам не нужно худеть

223 Читати новину українською
4 признака того, что вам не нужно худеть
4 признака того, что вам не нужно худеть / fitbodybuzz.com

Не стоит спешить садиться на диету или записываться в спортзал на интенсивные тренировки, если вам кажется, что ваш вес неидеален.

Определить, вам нужно худеть или нет, можно по состоянию здоровья, пишет 24apteka.

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1. Вы не имеете болезней, связанных с ожирением

Нормальный показатель объема талии для женщин – 70 сантиметров, для мужчин – 80. Если же талия у вас больше этих показателей, то существует риск развития сердечно-сосудистых болезней. Также нужно контролировать уровень холестерина.

Ви не маєте хвороб, пов’язаних з ожирінням
Вы не имеете болезней, связанных с ожирением

2. Ваш пульс в норме

Здоровое сердце отбивает от 60 до 100 ударов в минуту. Если же этот показатель в норме, то вам не нужно худеть. Если же частота пульса больше – вам нужно изменить образ жизни.

3. Вы чувствуете себя энергичным

У вас достаточно энергии на весь день – это признак того, что вам нужно забыть о похудении. Если же в течение дня вам нужно выпить кофе, вы чувствуете себя сонным и уставшим, то это может быть следствием избыточного веса.

Ви відчуваєте себе енергійним весь день
Вы чувствуете себя энергичным весь день

4. У вас идеальный индекс тела

Соотношение жировых отложений и массы тела в норме – вам не о чем волноваться. Худеть нужно тогда, когда баланс изменится в сторону жировых отложений.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Ожирение
Источник: 24 Канал
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