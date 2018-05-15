4 вещи, которые не стоит делать пациентам в больницах

Медики составили перечень самых больших опасностей в больнице, с которыми могут столкнуться люди, которые туда попали.

Специалисты из Американского колледжа сестринского дела заявили, что самым опасным для здоровья пациента может стать нестерильность больниц и пренебрежение персоналом санитарных и гигиенических правил, передает ukrhealth.



Это может привести к серьезному ухудшению состояния пациента.

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Кроме того, негативним фактором для большинства пациентов является режим лежания. Малоподвижность при лечении необходима лишь в особых случаях, связанных с тяжелым заболеванием или травмами. Ученые утверждают, что люди, которые проводят время активно, а не валяются в постели, скорее "встают на ноги" после заболевания.

Люди, которые не валяются в постели, скорее "встают на ноги" после болезни

Еще одна распространенная ошибка – брить волосы перед операцией. Это очень опасная процедура, ведь бритье оставляет на теле небольшие повреждения, через которые в организм легко проникает инфекция.



Типичная для больниц практика – медперсонал будит пациентов. И по словам исследователей, вмешательство в режим сна больного человека весьма критически отражается на его лечении – пребывание в состоянии покоя должно длиться дольше и не должно прерываться искусственно.

Вмешательство в режим сна пациента критически отражается на его лечении