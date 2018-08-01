4 запретные темы, которых стоит избегать в начале отношений

В начале отношений, когда люди только присматриваются друг к другу, можно сделать немало ошибок. Даже выбор тем для разговоров может стать фатальной ошибкой и привести к плохим последствиям.

Эти темы могут обидеть человека, пишет tochka.net.

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Бывшие

Не стоит говорить в начале отношений о тех, с кем вы встречались день, месяц, год назад. Пусть это останется в прошлом. Если же вам очень нужно знать, то попробуйте раз обсудить и больше не возвращаться к этому разговору.

Не говорите во время первого свидания о бывших

Размер его зарплаты

Возможно, впоследствии это будет хорошей темой для обсуждения. Но в начале отношений можно подумать, что это очень меркантильно. Нужно четко дать понять партнеру, что деньги – это не главное.

Критика друзей партнера

Не стоит критиковать его или его друзей, даже если они кажутся тебе странными. Партнер им доверяет, поэтому нужно их принять и найти в них что-то хорошее.

Совместное будущее

Рано говорить о совместном будущем, если вы знакомы с человеком всего несколько дней. Такими разговорами можно спугнуть партнера.

В начале отношений не стоит заводить разговоры о совместном будущем

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