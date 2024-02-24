Сбитие самолета А-50 над Азовом: Зеленский прокомментировал работу ВСУ

Вечером 23 февраля украинские защитники сбили российский самолет ДРЛО А-50. Владимир Зеленский отреагировал на этот инцидент.

В своем ответе Зеленский намекнул, что для ликвидации таких целей ВСУ могут использовать и западное оружие. Слова президента на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии, Италии и Канады – передает 24 Канал.

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Слова Зеленского об А-50

Владимир Зеленский отметил, что сбитие А-50 и других самолетов россиян – это результат союза Украины и партнеров. Он добавил, что без этого союза было бы очень трудно защищать государство. Государство благодарно как военным, так и союзникам.

В то же время Зеленский отметил, что может дать только обобщенный комментарий по ликвидации А-50. Он отметил, что в случае, если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – ВСУ используют оружие от партнеров, а если на других направлениях – только украинское.

Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда этого не будет – не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории,

– подчеркнул Зеленский.

Вероятно, таким образом президент намекнул, что и западное вооружение можно использовать для уничтожения вражеских бортов. В то же время журналисты со ссылкой на источники писали, что А-50 ликвидировали из советского ЗРК С-200.

Сбитие А-50 над Азовом