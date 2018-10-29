50 Cent выкупил 200 билетов на концерт конкурента, чтобы тот выступал в полупустом зале

Американский рэпер 50 Cent решил потроллить своего конкурента, артиста Ja Rule, с которым уже много лет конфликтует.

У исполнителя Ja Rule запланирован концерт на 9 ноября. Его соперник 50 Cent выкупил 200 билетов в центре зала на его выступление.

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Сделал рэпер это для того, чтобы места в переднем ряду оставались пустыми во время выступления.

После этого 50 Cent продолжил публично троллить конкурента в социальных сетях. На своей странице в Instagram рэпер опубликовал фото с "пустыми местами" с концерта, где он сидит в одиночестве в первом ряду.

"Вот так шоу. Просто чертовски крутое. Давай еще. Мой ребенок в туалет отошел", – прокомментировал снимок 50 Cent.

На этом шутки не кончились. Рэпер опубликовал еще один ролик, как Ja Rule якобы выступает в пустом зале.

50 Cent троллит Ja Rule: смотрите видео

Ja Rule таки ответил на шутки рэпера и опубликовал фото 50 Cent в образе женщины на своей странице в Instagram.