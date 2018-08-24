51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней Тине Кунаки

Бывший муж Моники Беллуччи, 51-летний киноактер Венсан Кассель женился на своей избраннице 21-летней модели Тине Кунаки.

Соответствующее сообщение Венсан распространил на своей странице в Instagram.

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Известно, что регистрация брака прошла в мэрии небольшого городка Бидар, что на юго-западе Франции.

Подробностей о свадьбе пока немного. Однако Венсан Кассель опубликовал фотографию с любимой с красноречивой подписью на французском языке: "Да".

OUI!️ #24aout2018 Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel) 24 Сер 2018 р. о 7:30 PDT

Кроме того, Тина Кунаки в Instagram-сториз показала поклонникам свои фото в белом платье.



Тина Кунаки / Instagram



Тина Кунаки / Instagram

Как известно, пара познакомилась в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.