51-летняя Памела Андресон выходит замуж за футболиста моложе нее, – СМИ

Известная американская модель и актриса Памела Андерсон собралась выйти замуж за младшего на 19 лет защитника сборной Франции Адиля Рами.

Об этом сообщила подруга Памелы Андерсон изданию USA Today.

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Говорится, что на последних фото Памела Андерсон засветила обручальное кольцо. В тот день артистка приехала в Россию, чтобы поддержать любимого на матче между национальными командами Франции и Бельгии.



Памела Андерсон / Getty



Памела Андерсон / Getty