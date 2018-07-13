51-летняя Памела Андресон выходит замуж за футболиста моложе нее, – СМИ
Известная американская модель и актриса Памела Андерсон собралась выйти замуж за младшего на 19 лет защитника сборной Франции Адиля Рами.
Об этом сообщила подруга Памелы Андерсон изданию USA Today.
Читайте также: Playboy спас мне жизнь, – Памела Андерсон
Говорится, что на последних фото Памела Андерсон засветила обручальное кольцо. В тот день артистка приехала в Россию, чтобы поддержать любимого на матче между национальными командами Франции и Бельгии.
Памела Андерсон / Getty
Памела Андерсон / Getty
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33